PPK - oszczędności będzie można sprawdzić w jednym miejscu już od stycznia 2022 roku. Uczestnicy PPK będą mogli zalogować się do nowego serwisu „MojePPK”, w którym będą mogli sprawdzić stan środków na wszystkich swoich rachunkach PPK. To ważna informacja dla uczestników PPK.

Oszczędności w PPK będzie można sprawdzić w jednym miejscu

Do programu PPK może zapisać pracownika tylko jego pracodawca, nie może on tego zrobić samodzielnie. Zgodnie z zasadą automatycznego zapisu, każda osoba zatrudniona w wieku 18-55 lat powinna zostać zapisana do PPK, chyba że złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat (osoby w wieku 55-70 lat przystępują do programu na swój wniosek). Co istotne, w każdym kolejnym miejscu pracy pracodawca ponownie zapisze nas do PPK, co oznacza, że instytucja finansowa otworzy nam nowy rachunek PPK (liczba rachunków jaką może posiadać uczestnik PPK jest nieograniczona). Aby ułatwić dostęp do informacji o oszczędnościach w PPK (pracownik może posiadać wiele rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych), od stycznia 2022 r. spółka PFR Portal PPK Sp. z o.o. uruchomi specjalny serwis MojePPK, w którym uczestnicy PPK będą mieli dostęp do zagregowanych danych o łącznych środkach zgromadzonych w PPK i szczegółowych informacji o poszczególnych utworzonych dla nich rachunkach PPK.

Serwis MojePPK

Po zalogowaniu, poprzez serwis MojePPK, uczestnik programu będzie mógł uzyskać informacje o:

wartości środków zgromadzonych w PPK - na wszystkich rachunkach łącznie i w rozbiciu na poszczególne rachunki PPK,

wysokości wpłat do PPK w podziale na wpłaty finansowane przez: pracownika, pracodawcę i państwo,

wszystkich swoich rachunkach PPK,

wpłatach podstawowych i dodatkowych do PPK,

funduszach zdefiniowanej daty, w których oszczędza,

dokonanych zwrotach i wypłatach w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych,

dacie i wysokości ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK (ta informacja pozwoli uczestnikowi PPK zweryfikować czy na danym rachunku PPK aktywnie oszczędza),

historii swojego oszczędzania (w szczegółowym widoku poszczególnego rachunku PPK, będzie można sprawdzić na wykresie stan środków na rachunku w ujęciu historycznym).

Ponadto, w serwisie będzie można wygenerować raport z listą swoich rachunków PPK i informacją o łącznej wartości zebranych oszczędności.

Ważne!

Serwis MojePPK będzie serwisem wyłącznie informacyjnym, co oznacza, że za jego pośrednictwem nie będzie można składać żadnych dyspozycji co do środków zgromadzanych w PPK. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości środków zgromadzonych na rachunku, uczestnik PPK powinien zawsze kontaktować się z instytucją finansową prowadzącą dany rachunek PPK lub z pracodawcą.

Logowanie do MojePPK

Udostępnienie informacji o utworzonych dla danej osoby rachunkach PPK będzie możliwe tylko po poprawnym zweryfikowaniu tożsamości uczestnika PPK, dlatego dostęp do informacji o swoich rachunkach PPK w serwisie MojePPK uczestnik PPK uzyska dopiero po zalogowaniu. Do serwisu będzie można zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego lub za pomocą konta utworzonego w serwisie MojePPK.

Rejestracja konta w serwisie MojePPK

Do rejestracji konta w serwisie MojePPK, będą potrzebne dane przypisane do wybranego przez uczestnika PPK rachunku PPK. Powiązanie konta w serwisie z istniejącym rachunkiem PPK będzie konieczne, aby można było zweryfikować tożsamość rejestrującej się osoby.

Wymagane do rejestracji dane, które trzeba będzie przygotować to:

numer PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu);

numer telefonu komórkowego lub e-mail (przypisany do rachunku PPK, który będzie użyty do rejestracji konta;

data urodzenia uczestnika PPK;

NIP pracodawcy;

nazwa instytucji finansowej, w której uczestnik oszczędza;

kwota ostatniej wpłaty podstawowej pracodawcy, przekazanej na rachunek PPK, który będzie użyty do rejestracji konta w serwisie.

Dane przypisane do rachunku PPK to dane, które pracodawca przekazał do instytucji finansowej, zapisując pracownika do PPK. Jeśli te dane zostały później zaktualizowane, potrzebne będą dane po zmianie.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.