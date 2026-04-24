Od 1483,87 zł do 1978,49 zł renty z ZUS od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Złóż wniosek ERN

Od początku marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. ZUS płaci 1483,87 zł, a nawet 1978,49 zł renty z tytułu niezdolności do pracy. Można wymienić 3 rodzaje tego świadczenia. Aby je otrzymać, składa się wniosek na formularzu ERN. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty dla ZUS? Jak wylicza się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?

Od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł, natomiast w przypadku częściowej niezdolności do pracy – 1483,87 zł. Różnica pomiędzy nimi wynika z zakresu utraty zdolności do pracy. Za całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, która utraciła możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Z kolei częściowa niezdolność oznacza znaczną utratę zdolności do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Warto podkreślić, że niezdolność do pracy nie dotyczy wyłącznie stanu zdrowia. Obejmuje także brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy – nawet po ewentualnym przekwalifikowaniu zawodowym.

Orzekanie o niezdolności do pracy

Co do zasady, niezdolność do pracy orzeka się na okres maksymalnie 5 lat. Dłuższy okres jest możliwy jedynie wtedy, gdy wiedza medyczna wskazuje, że powrót do pracy w tym czasie nie jest realny. Podstawą do przyznania renty jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej. Na jego podstawie ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Wyróżnia się trzy rodzaje renty:

renta stała – gdy brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy, renta okresowa – gdy istnieje szansa na powrót do pracy, renta szkoleniowa – gdy konieczne jest przekwalifikowanie zawodowe.

Jak złożyć wniosek o rentę? Dokumenty

Wniosek składa się na formularzu ERN – dostępny jest w placówkach ZUS oraz online na PUE ZUS. Należy go złożyć odpowiednio wcześniej – najpóźniej 30 dni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

informację o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6),

dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie (np. ERP-7),

zaświadczenia o okresach ubezpieczenia w Polsce i za granicą,

dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9),

wywiad zawodowy (OL-10), jeśli osoba nadal pracuje.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

Wysokość renty zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego, w szczególności od:

wysokości zarobków stanowiących podstawę składek,

okresów składkowych i nieskładkowych,

wybranych lat, z których liczona jest podstawa wymiaru.

Podstawę wymiaru ustala się najczęściej na podstawie:

10 kolejnych lat z ostatnich 20 lat pracy lub

20 lat z całego okresu zatrudnienia.

W szczególnych przypadkach (np. praca za granicą, brak pełnej dokumentacji) stosuje się odrębne zasady, a czasem przyjmuje się minimalne wynagrodzenie. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obejmuje:

24% kwoty bazowej, 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, 0,7% za każdy rok okresów nieskładkowych, 0,7% za każdy brakujący rok do 25 lat stażu (tzw. staż hipotetyczny).

Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty pełnej. Z kolei renta szkoleniowa to 75% podstawy wymiaru i nie zależy od stażu ubezpieczeniowego.