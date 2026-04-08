Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.

Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.

08 kwietnia 2026, 13:20
Emilia Panufnik

emerytura stażowa emerytury stażowe 2026
Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.
Shutterstock

Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych leżą w Sejmie od dwóch lat. NSZZ Solidarność nie odpuści tego tematu. Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Oto najnowsze informacje w 2026 r.

Emerytury stażowe 2026

Na emerytury stażowe w 2026 r. czeka wiele osób w wieku przedemerytalnym, szczególnie tych, które przepracowały długoletni okres. Wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet oraz 40 latach dla mężczyzn bez względu na wiek stanowiłoby wyraz społecznej sprawiedliwości dla tych, którzy przez dekady uczestniczyli w systemie ubezpieczeń społecznych. Czy jednak jest szansa na uchwalenie projektów ustaw dotyczących emerytur stażowych w tym roku? Na jakim etapie są prace?

Kiedy emerytury stażowe?

Zgodnie z interpelacja nr 11701 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie emerytur stażowych do biura poselskiego Gabrieli Lenartowicz liczni wyborcy zwracają się o interwencję w sprawie emerytur stażowych. Pytają o zmiany legislacyjne w tym zakresie oraz kiedy przepisy mogą wejść w życie. W Interpelacji posłanka Gabriela Lenartowicz wystosowała więc poniższe pytania:

  1. Czy ministerstwo prowadzi prace, a jeśli tak, na jakim jest obecnie etapie stan prac legislacyjnych dot. emerytur stażowych?
  2. Czy wiadomo kiedy przepisy dotyczące emerytur stażowych mogłyby wejść w życie?

Na przedstawione pytania z upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedział Podsekretarz Stanu dr hab. Sebastian Gajewski, prof. uczelni. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27) wpłynął do Sejmu dnia 30 września 2021 r. Został skierowany do pierwszego czytania dnia 20 listopada 2023 r. na posiedzeniu Sejmu, po czym 8 lutego 2024 r. przekazano go do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten ma na celu wprowadzenie emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (osoby objęte nowym systemem emerytalnym). Ważne, aby osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy w przypadku kobiet - 35 lat i dla mężczyzn - 40 lat.

Z drugiej strony dnia 30 stycznia 2024 r. do Sejmu RP wpłynął także projekt przygotowany przez posłów Lewicy. To projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej o numerze druku 187.

Tutaj również proponuje się możliwość przejścia na emeryturę stażową osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, ale pod warunkiem, że przysługująca tym ubezpieczonym emerytura obliczona w systemie zdefiniowanej składki (nowy system emerytalny) będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej. Projekt ten przekazano dnia 6 lutego 2024 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a już 8 lutego 2024 r. dokument skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny celem kontynuowania nad nim prac.

Dr hab. Sebastian Gajewski zaznacza, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 31 lipca 2024 r., kierowanym do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Pani Katarzyny Ueberhan, pozytywnie odniósł się do kontynuowania prac nad jednym i drugim projektem. Minister wskazała jednocześnie, że wymagają one dokonania pewnych zmian, ale sama idea emerytur stażowych może być realizowana w różnych formach i postaciach. Co więcej, zaoferowała wszelkie dane i analizy potrzebne do dalszych prac parlamentarnych nad tymi projektami.

Dodatkowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zobligowane do opracowania projektu stanowiska Rady Ministrów dotyczącego regulacji zawartych w obu projektach ustaw. W związku z tym przygotowano projekt dokumentu rządowego, który przekazano Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, a następnie zobowiązano resort do przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych w sprawie omawianego projektu stanowiska.

Dlaczego ważne są emerytury stażowe?

Emerytury przyznawane są po ukończeniu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a wcześniej można przejść na emerytury pomostowe - dotyczą pracy w szczególnych warunkach. Niektóre grupy zawodowe takie jak górnicy, strażacy i inne służby mundurowe korzystają z wcześniejszej emerytury. Dlaczego emerytury stażowe to dobry pomysł? Jak czytamy na stronie NSZZ Solidarność - Mamy w naszym kraju sporą grupę osób, którzy rozpoczynali swoją karierę zawodową w bardzo młodym wieku jeszcze przed reformą emerytalną z 1999 r. a nawet przed transformacją ustrojową z 1989 r.. Bardzo często przez całe życie wykonywali tę samą ciężką pracę. Nie zostali objęci prawem do emerytury pomostowej. Nie podlegają zaopatrzeniu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych. Nie kwalifikują się do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Ale mają już osiągnięty godny podziwu staż ubezpieczeniowy i są spracowani do tego stopnia, że organizm odmawia im posłuszeństwa. Skoro mają za sobą 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni) składkowych i nieskładkowych i nie mogą dalej pracować i chcą przejść na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem 60 roku życia (kobiety) i 65 rokiem życia (mężczyźni) to dlaczego odmawiać im tego prawa? – wskazywał prof. Marcin Zieleniecki.

Emerytura stażowa - najnowsze informacje

Z ostatnich informacji na temat emerytur stażowych można przedstawić spotkanie Marszałka Sejmu z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą w dniu 23 marca 2026 r. Rozmowa dotyczyła projektów ustaw o emeryturach stażowych. Przypomniano, że w Sejmie są 2 projekty ustaw o emeryturach stażowych (Lewicy i NSZZ „Solidarność"), nad którymi od ponad 2 lat nikt nie pracuje. Utknęły w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Piotr Duda zaapelował o natychmiastowe wznowienie prac nad projektami. Włodzimierz Czarzasty podziękował za spotkanie i poważną rozmowę. Zainteresowani wprowadzeniem rozwiązania emerytur stażowych pokładają dużą nadzieję w aktywności Solidarności w tym temacie.

Kadry
Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
08 kwi 2026

„Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz przepisał mi zabiegi, które będą trwały kilka dni w godzinach pracy. Czy mogę liczyć na jakieś wolne?” – pyta Czytelniczka.
Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
08 kwi 2026

Wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę ma poważny wpływ na uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających takie nagrody. Jak wygląda sytuacja w razie zbiegu prawa do kilku nagród jubileuszowych?
Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
Między wojną a pokojem [WYWIAD]
07 kwi 2026

Rozmowa z Piotrem Koziną, dyrektorem zarządu w Grupie PSB Handel, o przywództwie opartym na decyzjach, jasno wyznaczonym kierunku i budowaniu organizacji zdolnej działać szybciej niż konkurencja.

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?
Teraz jest nowe święto. Czy za niedzielę 12.04.2026 będzie dodatkowy dzień wolny od pracy i kolejny długi weekend
08 kwi 2026

Nowe święto państwowe stało się faktem, bo prezydent podpisał ustawę, która je wprowadza. 12 kwietnia od 2026 roku będzie Dniem Inwalidy Wojennego. A skoro święto państwowe, to czy kolejny i dodatkowy dzień wolny od pracy. W przyszłości, bo w tym roku 12 kwietnia to niedziela.
Praca w Wielkanoc 2026. Jakie dodatki i co z pracą osób różnych wyznań?
02 kwi 2026

Podpowiadamy jakie są zasady otrzymywania dodatków, rekompensat czy udzielania dni wolnych za pracę w Wielkanoc 2026. Rozważamy też jak wygląda sytuacja zawodowa osób, z różnych wyznań, które nie świętują Świąt Wielkanocnych - czy muszą iść do pracy, a może mają wolne?
Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i lista przywilejów
04 kwi 2026

Kod 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza taki symbol? Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe przywileje? Jaką pomoc z PFRON i MOPS można uzyskać w 2026 r.? Kto ma szansę na kartę parkingową? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Nowa usługa ZUS? Potwierdzanie autentyczności zaświadczenia o okresach ubezpieczenia
01 kwi 2026

Przepisy umożliwiające wliczanie do staży pracy innych okresów niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obowiązują od początku roku. ZUS jest zasypywany wnioskami o zaświadczenia potwierdzające okresy ubezpieczenia wliczane do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie zus.pl informację o uruchomieniu usługi pozwalającej zweryfikować autentyczność takich zaświadczeń.
PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
01 kwi 2026

Rusza nabór wniosków o nowe wsparcie mieszkaniowe w programie „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) – dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski będzie można składać już od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. Taka pomoc jest ważna, bo rozwiązuje kilka realnych barier, które dla wielu OzN są „blokadą startu” w dorosłość i pracę. Poniżej podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są warunki programu.
