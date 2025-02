Nowy dodatek do renty socjalnej przez pierwsze dwa miesiące 2025 r. wynosi 2520 zł. Od 1 marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. ma podwyższoną (po waloryzacji o inflację) wartość 2610,72 zł. To nowe świadczenie określone jako dodatek dopełniający będący rekompensatą za brak zrównania renty socjalnej z pensją minimalną 4666 zł (politycy deklarowali taką podwyżkę na przełomie 2023 r. i 2024 r.). Będzie wypłacane dopiero po 1 maja 2025 r., ale z wstecz od 1 stycznia 2025 r. Otrzymają je niektórzy renciści - muszą być niezdolni do samodzielnej egzystencji.