Emerytura 1891,37 zł + 400 zł zasiłku stałego z MOPS zmniejsza świadczenie do 127,96 zł. Z 500 zł [Przykłady]

Świadczenie uzupełniające 500 zł to dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Po przekroczeniu progu dochodu 2419,33 zł zaczyna działać mechanizm "złotówka za złotówkę".

Samo świadczenie 500 zł nie jest waloryzowane - to dotyczy progu dochodowego.

Inne świadczenia zmniejszają wysokość świadczenia uzupełniającego

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które m.in.: nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, z wyłączeniem:

1) renty rodzinnej przyznanej dzieciom bez względu na ich wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia,

2) zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów nie przekracza kwoty 2.419,33 zł miesięcznie.

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ustawie, nie może przekroczyć 2.419,33 zł miesięcznie.

Tą zasadę ilustrują trzy przykłady:

Przykłady:

Przykład 1 Świadczenie: Emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1.891,37 zł. Skutek dla świadczenia 500 zł: świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 500 zł.

Przykład 2 Świadczenia: 1) Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przyznana w wysokości 1.780,96 zł 2) dodatek pielęgnacyjny wypłacany wraz rentą w wysokości 330,07 zł. Skutek dla świadczenia 500 zł: Świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 500 zł (do łącznego dochodu nie wlicza się kwoty dodatku pielęgnacyjnego).

Przykład 3 Świadczenia: Emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1.891,37 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłek stały w wysokości 400 zł, Skutek dla świadczenia 500 zł: Świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 127,96 zł.

Jak otrzymać świadczenie uzupełniające 500 zł dla osoby niesamodzielnej

Prawo do świadczenia uzupełniającego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe (KRUS, ZUS, inne). W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emerytalno-rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS).

Osoby, które pobierają emerytury z KRUS oraz z ZUS – wniosek o świadczenie uzupełniające winny złożyć w ZUS.

Do wniosku należy załączyć (o ile nie znajdują się w posiadaniu KRUS) dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego, a w szczególności:

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

w przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty zagranicznej bądź innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych;

Osoba składająca wniosek o świadczenie uzupełniające musi ponadto złożyć oświadczenie o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do takich świadczeń, wskazując nazwę organu przyznającego oraz wysokość przyznanych świadczeń.