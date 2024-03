Dodatek pielęgnacyjny 2024

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje do emerytury lub renty. Dla kogo przewidziany jest dodatek pielęgnacyjny? Ile wynosi dodatek do emerytury lub renty wypłacany przez ZUS?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która ma przyznane prawo do emerytury lub renty oraz:

jest całkowicie niezdolna do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.

Całkowita niezdolność do pracy jest wówczas, gdy określona osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Co to znaczy, że osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji? Niezdolność do samodzielnej egzystencji zachodzi w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca. Od 1 marca 2024 roku wynosi 330,07 zł brutto miesięcznie (Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń).

Rok wcześniej dodatek pielęgnacyjny wzrósł do kwoty 294,39 zł i taka wysokość dodatku była wypłacana do końca lutego 2024 roku. Podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych, która miała miejsce 1 marca 2024 roku spowodowała wzrost dodatku pielęgnacyjnego o 12,12%. Tym samym obecna kwota dodatku wynosi 330,07 zł brutto miesięcznie, co daje wzrost o 35,68 zł.

Czy kwota ta będzie obowiązywała do końca lutego 2025 roku, jak to zwykle ma miejsce? Być może zostanie podniesiona w 2024 roku po raz drugi. Rząd zapowiada w tym roku wyjątkowo drugą, jesienną waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli będzie odbywała się na tych samych zasadach jak waloryzacja marcowa, dodatek pielęgnacyjny również wzrośnie po raz drugi o nowy wskaźnik waloryzacji.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (druk EDP) jest niezbędny tylko w przypadku osoby całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji. Bez wniosku taka osoba nie otrzyma dodatku z ZUS.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny może złożyć osoba, która posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Aby uzyskać dodatek pielęgnacyjny, trzeba mieć zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego na druku OL-9. Musi być wystawione nie później niż miesiąc przed złożeniem wniosku do ZUS.

OL-9 czyli zaświadczenie o stanie zdrowia do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. ZUS

Pobierz Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 >>>

Podsumowując, do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS wymaga się następujących dokumentów:

wniosek o dodatek pielęgnacyjny (formularz EDP), zaświadczenie o stanie zdrowia, druk OL-9, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku dokumentacja medyczna.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty z ZUS - druk EDP ZUS

Pobierz wniosek o dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty >>>

Natomiast dodatek pielęgnacyjny z urzędu należy się wraz z ukończeniem 75 lat. W takiej sytuacji nie wymaga się zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza i nie trzeba składać wniosku do ZUS. Przyznany z urzędu dodatek pielęgnacyjny będzie wypłacany razem ze stałą emeryturą.

Okolicznością wyłączającą możliwość pobierania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS jest przebywanie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ważne Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego (ZUS) nie można łączyć z pobieraniem zasiłku pielęgnacyjnego (mops).

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że dodatek pielęgnacyjny został przyznany za okres wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego, ZUS (lub inny organ, który przyznał dodatek pielęgnacyjny) wypłaca świadczenie emerytalne lub rentowe pomniejszone o kwotę zasiłku pielęgnacyjnego. Następnie przesyła wskazaną kwotę na rachunek bankowy organu wypłacającego zasiłki pielęgnacyjne (art. 16 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych).