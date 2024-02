Waloryzacja emerytur 2024 – tabela netto

Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku - o ile procent wzrosną emerytury? Kiedy będzie wypłata pierwszych wyższych emerytur? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2024 roku. Ile wynoszą kwoty netto emerytur po waloryzacji?

rozwiń >

Emerytury 2024 – waloryzacja, ile procent

Wysokość emerytur w Polsce waloryzowana jest co roku z dniem 1 marca (art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Wskaźnik waloryzacji emerytur co roku ogłaszany jest w lutym. Wylicza się go ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwiększając go o minimum 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Bierze się pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do emerytów (tzw. inflacja emerycka).

Autopromocja

Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku będzie procentowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku wynosi 12,12 procent. Ostatecznie ogłoszono, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2024 roku wyniesie 12,12% Potwierdza to Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r.

Sprawdź, jakie były wskaźniki waloryzacji emerytur od 2000 do 2022 roku - tabela ZUS:

Wskaźnik waloryzacji emerytur od 2000 do 2022 roku - tabela, źródło: ZUS ZUS

Dla porównania wskaźnik waloryzacji w 2023 r. wynosił 114,8%, a więc świadczenia wzrosły o 14,8% (Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r.). Natomiast rok wcześniej, w 2022 r., emerytury wzrosły o 7% (Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.). Dalej w 2021 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił 4,24%, w 2020 r. emerytury były wyższe o 3,56%, a w 2019 r. podwyżka emerytur wyniosła 2,86%.

Można więc zaobserwować, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent systematycznie rósł z roku na rok. Najwyższy wzrost emerytur nastąpił 1 marca 2023 roku – aż o 7,8 procent, na co główny wpływ miała inflacja. W marcu 2024 r. po raz pierwszy mamy do czynienia z zaniżeniem wskaźnika waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego. Jednak rząd planuje w tym roku drugą waloryzację emerytur i rent. Druga waloryzacja emerytur ma nastąpić we wrześniu 2024 roku. Przewiduje się, że kolejna podwyżka emerytur wyniesie mniej więcej 5-6%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak obliczyć, o ile wzrośnie emerytura w 2024 roku?

Obliczenie jak wzrośnie wysokość emerytury od 1 marca 2024 roku jest bardzo proste. Wystarczy wykonać następujące równanie: kwota aktualnej emerytury x 112,12 / 100 = kwota emerytury po waloryzacji

Warto wspomnieć, że coroczna waloryzacja oznacza także podwyżkę dodatków do świadczeń emerytalnych, takich jak dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny czy dodatek za tajne nauczanie.

Waloryzacja emerytur 2022 – tabela

Waloryzacja emerytur polega więc na powiększeniu kwoty wypłacanych świadczeń o przyjęty wskaźnik waloryzacji czyli pomnożeniu kwoty emerytury przez wskaźnik waloryzacji. 112,12% wskaźnik waloryzacji oznacza faktyczną podwyżkę emerytur o 12,12%.

Emerytura brutto przed waloryzacją 2024 Emerytura brutto od 1 marca 2024 1588,44 zł 1780,96 zł (najniższa emerytura) 1600,00 zł 1793,92 zł 1700,00 zł 1906,04 zł 1800,00 zł 2018,16 zł 1900,00 zł 2130,28 zł 2000,00 zł 2242,40 zł 2100,00 zł 2354,52 zł 2200,00 zł 2466,64 zł 2300,00 zł 2578,76 zł 2400,00 zł 2690,88 zł 2500,00 zł 2803,00 zł 2600,00 zł 2915,12 zł 2700,00 zł 3027,24 zł 2800,00 zł 3139,36 zł 2900,00 zł 3251,48 zł 3000,00 zł 3363,60 zł 3100,00 zł 3475,72 zł 3200,00 zł 3587,84 zł 3300,00 zł 3699,96 zł 3400,00 zł 3812,08 zł 3500,00 zł 3924,20 zł 3600,00 zł 4036,32 zł 3700,00 zł 4148,44 zł 3800,00 zł 4260,56 zł 3900,00 zł 4372,68 zł 4000,00 zł 4484,80 zł 4100,00 zł 4596,92 zł 4200,00 zł 4709,04 zł 4300,00 zł 4821,16 zł 4400,00 zł 4933,28 zł 4500,00 zł 5045,40 zł 4600,00 zł 5157,52 zł 4700,00 zł 5269,64 zł 4800,00 zł 5381,76 zł 4900,00 zł 5493,88 zł 5000,00 zł 5606,00 zł

Waloryzacja emerytur 2024 - najniższa emerytura netto

Ile po waloryzacji wzrośnie najniższa emerytura? Zgodnie z powyższą tabelą najniższa emerytura, która do końca lutego wynosi 158,44 zł brutto, od 1 marca 2024 r. osiąga wysokość 1789,96 zł brutto. Minimalna emerytura netto wyniesie 1620,67 zł.

Waloryzacja emerytur 2024 netto

Podane w tabeli kwoty to kwoty brutto. Informacją, która najbardziej interesuje emerytów jest, ile dostaną na rękę. Od kwoty emerytury brutto należy odliczyć zaliczkę na podatek dochodowy (emerytury powyżej 2500,00 zł brutto) i składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%). Zaliczka na podatek wynosi 12% i liczy się ją od kwoty przekraczającej 2500,00 zł brutto.

Dla przykładu najniższe emerytury, których kwotę brutto pomniejsza się tylko o składkę zdrowotną wyniosą netto:

Emerytura brutto 2024 Emerytura netto 2024 1780,96 zł 1620,67 zł (najniższa emerytura) 1793,92 zł 1632,47 zł 1906,04 zł 1734,50 zł 2018,16 zł 1836,53 zł 2130,28 zł 1938,56 zł 2242,40 zł 2040,58 zł 2354,52 zł 2142,61 zł 2466,64 zł 2244,64 zł

Kiedy wypłata po waloryzacji emerytur 2024?

Waloryzacja świadczeń nie wymaga złożenia wniosku przez emeryta. Podwyżka emerytur następuje z urzędu (art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Wypłata pierwszych wyższych emerytur z ZUS rusza już z dniem 1 marca 2024 r. Część emerytów może spodziewać się zwaloryzowanych świadczeń już w pierwszych dniach marca. Natomiast wysyłka decyzji ZUS o waloryzacji emerytury odbędzie się w kwietniu 2024 r. Nowa wysokość emerytury widnieje również na koncie w PUE ZUS.

W kwietniu emeryci otrzymają również decyzję o przyznaniu 13 emerytury.

Warto podkreślić, że w decyzji waloryzacyjnej podane są kwoty brutto, które będą różniły się od tych otrzymywanych na konto czy do ręki.

Kalkulator emerytalny 2024

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2024 roku. Oblicz swoją emeryturę >>>