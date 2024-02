Waloryzacja emerytur 2024 - zapowiedzi są takie, że podwyżki będą mniejsze niż w 2023

Kiedy waloryzacja emerytur 2024? Na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Kiedy złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Ile wyniesie emerytura po waloryzacji w marcu 2024? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024?

Kiedy waloryzacja emerytur 2024?

Świadczenia emerytalno-rentowe, które wypłaca ZUS, co roku są waloryzowane, czyli podwyższane do aktualnej wartości pieniądza. Od dnia 1 marca 2024 roku świadczenia wzrosną.

Na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych?

Waloryzacja świadczeń z ZUS polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Wdrożono waloryzację aby emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. żywności, energii, czy gazu).

Czy będzie waloryzacja emerytur z KRUS w 2024?

Tak, od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zostaną podwyższone. Kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 337).

Kiedy złożyć wniosek o waloryzację emerytury?

Nie trzeba składać wniosku o waloryzację emerytury (żadnego), waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to tyle, że każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Taką decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji emeryci i renciści otrzymają w jednej przesyłce pocztowej.

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?

Generalnie waloryzacji podlegają wszelkie świadczenia emerytalno-rentowe, jednak z zastrzeżeniem, że są to takie świadczenia, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku.

Przykład Podwyżką waloryzacyjną objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne: Dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy

i do samodzielnej egzystencji, dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie, ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom, świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego.

Może się zdarzyć tak, że np. zawieszono wypłatę świadczenia (przykładowo na skutek osiągnięcia przychodu ponad wymagany próg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), w takiej sytuacji waloryzacja świadczenia w 2024 roku będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Ile wyniesie emerytura po waloryzacji w marcu 2024?

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 r. wyniesie nie mniej niż 12,3 proc. Przy takiej wartości wskaźnika całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie ok. 43,6 mld zł. Należy mieć na uwadze, że to są szacunki i że użyto sformułowania: "nie mniej", tak więc wskaźnik waloryzacji może być większy.

Ważne Oczekiwanie na informacje z GUS Wszystko okaże się w lutym 2024 r. Wówczas to, rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie znany, po podaniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji, a także wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku.

"Mechanizm podwójnej waloryzacji świadczeń stanowi instrument zabezpieczenia ich wartości w dobie niepewnej sytuacji gospodarczej wywołanej m.in. przez politykę poprzedniego rządu. Szczególnie, że jednorazowe dodatki, które oczywiście utrzymamy, nie wchodzą w tzw. podstawę waloryzacji, nie wpływają zatem na realną wartość rent i emerytur" - wskazała Dziemianowicz-Bąk.

Trzeba tu zauważyć, że od dnia 1 marca 2023 roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 14,8%. W 2023 roku waloryzacja była kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniosła 250 zł brutto, co oznaczało, że minimalna emerytura wynosiła 1588,44 zł brutto. Ponadto najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto.

Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024?

Tak, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że w 2024 roku wypłacona zostanie 13 i 14 emerytura.

Czy wiek emerytalny będzie podniesiony?

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazuje, że nie ma planów na podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Wskazuje wręcz, że: "Stanowczo odrzucamy koncepcję podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego. Temat ten w trakcie kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami podnosiło jedynie Prawo i Sprawiedliwość, włączając takie pytanie do zarządzonego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP - referendum".