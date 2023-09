Emeryt może dorobić do emerytury nawet 4904,10 zł bez zmniejszenia świadczenia. Zawieszenie emerytury – jeśli zarobi 9107,50 zł

Nowe kwoty graniczne przychodów dla emerytów obowiązują od początku września. Limity w dorabianiu nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 lat i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.

Do zmniejszenia emerytury lub renty dochodzi, gdy przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września 2023 r. kwota ta wynosi 4904,10 zł brutto. Jeżeli przychód miesięczny będzie wyższy od tej kwoty, to świadczenie odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.

Ważne Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń.

Kiedy zawieszenie emerytury

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – od września wynosi 9107,50 zł brutto. Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia za dany miesiąc.

„Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci (którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego) i renciści” – mówi regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego Karol Jagielski.

Czy można dorabiać do renty

Bez limitu dorabiać mogą również renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy też rent rodzinnych, które przysługują po uprawnionych do tych świadczeń – przekazał ZUS.

Pobierając rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również można dorabiać bez ograniczeń.

