Polski Ład - wyższe emerytury i renty 2022

Polski Ład to wyższe emerytury i renty w 2022 roku dla ponad 9 mln emerytów i rencistów - zapowiada Prezes ZUS. Co z nadpłatą podatku za styczeń 2022 roku?

Weryfikacja covidowa - pozytywna opinia Komisji Zdrowia

Weryfikacja covidowa została pozytywnie zaopiniowana przez sejmową Komisję Zdrowia. Komisja pracowała nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19.

Polski Ład 2022 - zmiany

Polski Ład 2022 - jakie zmiany zostały zaproponowane przez Ministerstwo Finansów? Jak zmienia się sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy? Korekta Polskiego Ładu okazała się konieczna.

Staż pracy - działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne

Czy do stażu pracy należałoby zaliczać czas prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na podstawie umów cywilnoprawnych? Dostęp do wielu stanowisk wymaga stażu pracy w ramach stosunku pracy. Czy to może być nierówne traktowanie? Jakie jest zdanie RPO oraz MRiPS?

E-akta osobowe alternatywą dla papierowych dokumentów

E-akta osobowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Pozwalają ograniczyć ilość dokumentów papierowych oraz zaoszczędzić miejsce konieczne dla ich bezpiecznego przechowywania. Wielu pracodawców zastanawia się, czy digitalizacja akt osobowych ma sens.

Zwrot podatku 2022 dla emerytów i rencistów

Zwrot nadpłaconego podatku będzie w lutym 2022 roku. Dotyczy to emerytów i rencistów, których świadczenia mają wysokość od 4920 zł do 12800 zł.

Polski Ład - jak rozwiązać problem obniżonych wynagrodzeń?

Polski Ład przyczynił się do obniżki wynagrodzeń m.in. nauczycieli. Jakie rozwiązanie tego problemu przewiduje Ministerstwo Finansów? Jak należy rozwiązać problem obniżonych wynagrodzeń zdaniem FPP?

Praca w Norwegii przestaje się opłacać?

Praca w Norwegii przestaje się opłacać. Coraz częściej Polacy wracają do Polski. Czy Norwegia nie jest już socjalnym rajem?

Czy Polacy wykorzystują swój potencjał?

Polacy w wieku 20-34 lat nie wykorzystują swojego potencjału. Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego dotyka to co szóstej osoby.

Urlop ojcowski 2022 - ile dni, ile płatny

Urlop ojcowski w 2022 roku przysługuje w niezmienionym wymiarze. Ile dni można wykorzystać? Jakie dokumenty należy złożyć? Ile jest płatny i kto płaci za urlop ojcowski?

Czy emeryci i renciści skorzystają na Polskim Ładzie?

Czy emeryci i renciści skorzystają na Polskim Ładzie? Prezes ZUS zapewnia, że Polski Ład wpłynie pozytywnie na 90% emerytów i rencistów. Jak sprawdzić wysokość emerytury i renty w 2022 roku?

Weryfikacja covidowa - prace w sejmowej Komisji Zdrowia

Weryfikacja covidowa będzie przedmiotem wtorkowych prac w sejmowej Komisji Zdrowia. Jakie są główne założenia projektu ustawy o weryfikacji covidowej?

Polski Ład a podwyżki w służbach mundurowych

Polski Ład nie wpłynie na podwyżki w służbach mundurowych. Obniżone wynagrodzenia za styczeń 2022 roku zostaną wyrównane w lutym.

Źle wyliczone wynagrodzenia nauczycieli- zwroty [POLSKI ŁAD]

Źle wyliczone wynagrodzenia nauczycieli po wprowadzeniu od 2022 roku Polskiego Ładu - co teraz? Minister Edukacji i Nauki zapewnia, że będą zwroty.

Partycypacja w PPE a zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK

Partycypacja w PPE - kiedy zwalnia ze stosowania ustawy o PPK? Czy nowo powstały podmiot, który tworzy PPE, zwolniony jest ze stosowania przepisów ustawy o PPK?

Informacja ZUS o stanie rozliczeń za 2021 rok

Informacja ZUS o stanie rozliczeń za 2021 rok dotrze do płatników składek. Co można zrobić w przypadku nadpłaty i niedopłaty składek ZUS?

Wynagrodzenie i bezrobocie w 2022 roku - prognoza

Wynagrodzenie i bezrobocie w 2022 roku - jaka jest prognoza ekspertki do spraw rynku pracy Konfederacji Lewiatan, Moniki Fedorczuk?

Zmiana ustawy o cudzoziemcach 2022

Zmiana ustawy o cudzoziemcach zacznie obowiązywać na początku 2022 r. Prezydent podpisał ustawę. Oto najważniejsze zmiany.

Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK - jakie są zmiany w 2022 roku? Od 1 stycznia 2022 r. uległ podwyższeniu limit miesięcznego wynagrodzenia, uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK. Uczestnik PPK, którego miesięcznie wynagrodzenie nie przekracza kwoty tego limitu, może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5% wynagrodzenia.

Można sprawdzić stan konta w PPK na mojeppk.pl

Można sprawdzić stan konta w PPK na mojeppk.pl. Od 1 stycznia 2022 r. na oficjalnej stronie programu istnieje możliwość zalogowania się i poznania wysokości oszczędności zebranych w PPK.

Składki KRUS - I kwartał 2022

Składki KRUS w I kwartale 2022 roku zostały ogłoszone. Ile wynosi wysokość miesięcznej składki KRUS za rolników, małżonków lub domowników? Do kiedy należy opłacić?

Zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie - KRUS 2022

Zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie z KRUS od 2022 roku zmieniają wysokość. Ile wynoszą od 1 stycznia 2022 r.?

Polski Ład - wyższe wynagrodzenia pracowników od 2022 r.

Polski Ład to wyższe wynagrodzenia pracowników od 2022 roku - przekonuje MRiPS. Na Polskim Ładzie najwięcej skorzystają osoby zarabiające do 5700 zł brutto miesięcznie. O swoje wynagrodzenie nie muszą martwić się także pracownicy z zarobkami od 5700 do 12800 zł brutto.

Styczeń 2022 - godziny pracy, dni wolne

Styczeń 2022 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin. Sprawdź kalendarz stycznia 2022 roku. W tym miesiącu pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny za święto wypadające 1 stycznia czyli Nowy Rok.

Chorobowe - zmiany 2022

Chorobowe w 2022 roku - jakie zmiany wchodzą w życie? Ubezpieczony szybciej wyczerpie limit 182 dni chorobowego. Do ustawy wpisano obowiązek zwrotu zasiłku w przypadku pracy podczas zwolnienia lekarskiego. Co zmienia się w zasiłku macierzyńskim?