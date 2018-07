Renta socjalna 2018 - wysokość, wniosek, dokumenty

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej ma wejść w życie 1 września 2018 r., z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r. Oznacza to, że osoby uprawnione będą mogły otrzymać świadczenie do dnia 30 września, które będzie wyrównane od 1 czerwca 2018 r., a w przypadku gdy prawo do renty socjalnej ustalono po dniu 31 maja 2018 r. – od miesiąca ustalenia prawa do świadczeń.

Osoba, która ma przyznane prawo renty socjalnej, od 1 czerwca do 30 września 2018 r. otrzyma wyrównanie za trzy miesiące plus za wrzesień, łącznie 4119,20 zł.

W wyniku zmian w ustawie o rencie socjalnej, renta socjalna została zrównana z rentą minimalną. Oznacza to, że od 1 czerwca wzrosła z kwoty 865,03 zł do 1029,80 zł brutto. To wzrost o prawie 165 zł.

Komu przysługuje renta socjalna

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, renta socjalna przysługuje osobie, która ukończyła 18. rok życia i jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ta niezdolność do pracy musi być następstwem choroby lub wypadku (np. w szkole):

- przed ukończeniem 18. roku życia,

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia

- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna może zostać przyznana na stałe, gdy niezdolność do pracy jest trwała bądź na określony czas, gdy niezdolność do pracy jest czasowa.

Jeżeli prawo do renty socjalnej zostało ustalone na czas określony, w celu jego przedłużenia należy złożyć wniosek w tej sprawie.

Składanie wniosku

W celu przyznania renty socjalnej, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z dokumentami osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub za pośrednictwem poczty. W przypadku małoletniego wniosek taki składa przedstawiciel ustawowy (rodzic). Wniosek można pobrać ze strony internetowej ZUS lub w jednostce ZUS.

Do wniosku o rentę socjalną należy dołączyć:

- zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie

- wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy (w przypadku osoby pracującej),

- dokumentację medyczną, która ma znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,

- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (w przypadku osoby uczącej się),

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (w przypadku osoby pracującej),

-zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie ich pobierania,

- zaświadczenie z urzędu gminy określającego powierzchnię użytków rolnych w hektarach (w przypadku osób posiadających gospodarstwo).

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. W przypadku złożenia wniosku po tym okresie, prawo do renty zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej.