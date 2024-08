Renta wdowia: Wiek wdowy w chwili śmierci męża (53 lata), śmierć męża (53 lata). Całkowita niezdolność do pracy od 39-ego roku życia

Nie ma znaczenia dla przyznania renty wdowiej przyczyna śmierci współmałżonka. Nie ma znaczenia jego wiek w chwili śmierci. Przeszłość składkowa (np. wieloletnia całkowita niezdolność do pracy wdowy) ma znaczenie przede wszystkim dla wartości renty wdowiej. W praktyce większa część osób spełnia kryterium nabycia praw do świadczenia emerytalno-rentowych. Dlatego nie jest to istotna przesłanka nabycia prawa do renty. Problemem będzie wpływ przeszłości składkowej na wysokość renty, która jest zależna od np. wartości wypracowanej emerytury.

