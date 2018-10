Czy miejsce wykonywania pracy ma znaczenie? Fakty i mity dotyczące pracy zdalnej

Warto zaznaczyć, że praca zdalna nie jest modelem uniwersalnym dla wszystkich branż. Osoby, które mogą wykonywać swoje zdania poza biurem to przede wszystkim przedstawiciele tak zwanych wolnych zawodów – dziennikarze, specjaliści IT, księgowi. Bardzo ważne są też indywidualne predyspozycje pracownika – na przykład to, czy jest w stanie skoncentrować się poza biurem oraz odpowiednio zarządzać swoim czasem. Wątpliwości jest sporo, dlatego warto rozprawić się z faktami i mitami dotyczącymi pracy zdalnej.

Mniejsza motywacja

Mit. Pracodawcy często obawiają się, że pracownik nieobecny w biurze będzie miał mniejszą motywację do wykonywania swojej pracy. To mit! Badania pokazują, że pracownicy zdalni często są jeszcze bardziej zmotywowani niż pozostali. Dlaczego? Przez to, że nie są na bieżąco “widoczni” dla pracodawcy, wyznacznikami ich pracy są tylko efekty. Dlatego bardziej starają się, żeby te były jak najlepsze.

To dobre dla freelancerów

Mit. Oczywiście znaczna liczba osób, które pracują zdalnie, to freelancerzy, jednak ten model pracy sprawdza się także dla pracowników etatowych. Czasami korzystają oni z możliwości pracy zdalnej permanentnie – cały czas poza biurem, naprzemiennie – częściowo w biurze, albo w trybie uzupełniającym – zdalnie w szczególnych przypadkach.

Duża oszczędność dla pracodawcy

Fakt. Nie ma wątpliwości – pracodawca oszczędza na każdym pracowniku, dla którego nie musi organizować stanowiska pracy. Im więcej zatrudnionych osób pracuje poza biurem, tym mniejszą powierzchnię może wynająć. Ponadto pracodawca często oszczędza także na sprzęcie – wielu ze zdalnych pracowników, przede wszystkim freelancerów, i tak pracuje na swoim, ponieważ musi wykonywać pracę dla większej liczby zleceniodawców.

Technologia ma znaczenie

Fakt! Możliwości technologiczne dają nieporównywalnie większe niż kiedykolwiek możliwości. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wideokonferencyjnym, na przykład tym od firmy Polycom, można odbyć spotkanie z zespołem pracowników rozsianych po całym świecie – i to w jakości HD. To także duża oszczędność, jeśli chodzi o koszty podróży na spotkania firmowe.

Zagrożenie dla jakości współpracy

Mit. Jak już zaznaczyliśmy wcześniej, nowoczesne technologie umożliwiają pracownikom doskonałą współpracę, dając im poczucie, jakby praktycznie siedzieli obok siebie. Dodatkowe opcje dzielenia się treściami, które oferuje na przykład Polycom Pano sprawiają że często taka współpraca jest jeszcze bardziej efektowna.

Jeśli nie w biurze, to w domu

Mit! Możliwość pracy poza biurem to przede wszystkim ucieczka przed ograniczeniami. Chodzi o to, żeby pracować efektywniej, po prostu lepiej. Jeśli pracownik jest w stanie i najlepiej wykonuje swoją pracę z parku – niech tak będzie. Najnowsze rozwiązania technologiczne są na tyle zaawansowane, że można wziąć udział w rozmowie konferencyjnej nawet na świeżym powietrzu – wystarczy odpowiednie wyciszenie szumów.

Wszystko wskazuje na to, że do pracy zdalnej potrzebne jest po prostu odpowiednie podejście – umożliwienie jej pracownikom, którzy dobrze sprawdzą się w tym modelu (warto dać im szansę!) oraz zaopatrzenie się w najnowsze zdobycze technologii. A zyskać można naprawdę dużo.