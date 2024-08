Agencje pracy tymczasowej wciąż odczuwają osłabienie gospodarcze w Polsce. Mimo to wciąż poszukują kandydatów do pracy

Polska gospodarka wciąż rozwija się bardzo słabo, o czym najdobitniej świadczy brak inwestycji. W Konsekwencji powstaje też mniej niż można by oczekiwać miejsc pracy. Firmy działające na rynku nadal jednak chętnie korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, choć ich potencjał nie rośnie tak jak by to miało miejsce przy większej dynamice wzrostu gospodarczego.

Z raportu Polskiego Forum HR wynika, iż wartość rynku pracy tymczasowej wzrosła w drugim kwartale o 4 proc., a rynku rekrutacyjnego o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Sytuacja na rynku usług HR jest stabilna, choć biznes oczekiwał większego ożywienia.

Agencje pracy tymczasowej nie wykorzystują w pełni swojego potencjału: dlaczego

Obroty agencji pracy tymczasowej – firm członkowskich Polskiego Forum HR wzrosły rok do roku o 4 proc. osiągając poziom 1 063 mln zł. Jednocześnie spadła liczba pracowników tymczasowych o 6 proc. oraz FTE – liczby godzin w przeliczeniu na pełne etaty, o 8 proc., co wpisuje się we wcześniejsze trendy niewielkich, ale systematycznych spadków w tym zakresie.

Jak przypomina Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR, drugi kwartał przyniósł najniższy w historii poziom bezrobocia.

– Z powodu utrzymujących się braków kadrowych, pracodawcy coraz częściej postrzegają pracę tymczasową jako sposób na pozyskanie nowych pracowników, traktując ją jako wstępny etap rekrutacji, co skutkuje zatrudnianiem pracowników na stałe, gdy tylko pojawi się taka możliwość – wyjaśnia ekspertka.

– Głównym problemem jest jednak malejąca liczba kandydatów do pracy tymczasowej, co jest naturalną konsekwencją tak niskiej stopy bezrobocia. Nie zmienia to jednak faktu, że popyt na bardziej elastyczne rozwiązania w zatrudnieniu nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, szczególnie teraz kiedy koszty pracy rosną bardzo dynamicznie – dodaje Anna Wicha.

Praca dla cudzoziemców: przemysł liczy na większą liczbę przybyszów

Spory wpływ na sytuację na rynku pracy tymczasowej mają trudności z pozyskiwaniem pracowników z państw trzecich, którzy stanowią połowę pracowników tymczasowych w Polsce.

Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR zwraca uwagę, iż dynamika wzrostu liczby cudzoziemców na rynku pracy wynosi obecnie ok. 6 proc. podczas gdy jeszcze półtora roku temu była ona dwucyfrowa.

Obecnie w Polce pracuje około 1,16 mln cudzoziemców, to ponad 10-krotnie więcej niż dekadę temu.

– Pracodawcy mają uzasadnione obawy, że przy tak opieszałych procedurach administracyjnych, legalizacja pobytu i pracy obcokrajowców będzie utrudniała rozwój firm. Pamiętajmy, że większość pracowników tymczasowych, w tym cudzoziemców, zatrudniona jest w przemyśle, który pozostaje kluczowym sektorem polskiej gospodarki – dodaje Wojciech Ratajczyk.

Brak nowych inwestycji i nowych miejsc pracy ogranicza agencje w rekrutacji

Jednocześnie w zakresie outsourcingu, do którego na potrzeby statystyczne wliczamy zarówno usługi outsourcingowe jak i inne, poza pracą tymczasową, formy zewnętrznego zatrudnienia (np. IT contracting), obserwujemy spadek dynamiki wzrostu.

W drugim kwartale 2024 roku firmy członkowskie odnotowały wzrost o 9 proc. rok do roku, ale już kwartał do kwartału mamy niewielki spadek na poziomie 1 proc. Obroty w tym zakresie wyniosły 455 mln zł.

W rekrutacjach stałych na rzecz polskich pracodawców rok do roku odnotowano 1 proc. wzrost, ale już kwartał do kwartału mamy 4-proc. spadek. Firmy członkowskie osiągnęły w tym zakresie obroty na poziomie 75 mln zł.

Bardzo zbliżoną dynamikę zmian obserwujemy w liczbie publikowanych ofert pracy, jak podaje Grant Thornton i Element w czerwcu było ich o 2 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR, wyjaśnia, iż nadal większość procesów rekrutacyjnych jest wynikiem rotacji pracowników, a nie konsekwencją inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

– Sytuacja na rynku pracy jest dobra, ale obserwujemy kilka zmian. Przede wszystkim mamy większy spływ aplikacji na ogłoszenia, przy jednoczesnym spadku ich jakości – wskazuje ekspert.

– Ponadto kompetencje kandydatów do pracy nie nadążają za wymogami rynku, w szczególności jeśli mówimy o obszarze związanym z technologiami. Przykładowo, według ostatniego raportu PwC, liczba ofert pracy wymagających umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji rośnie 3,5-krotnie szybciej niż całość wolumenu ofert. Zmiany zachodzą tu bardzo szybko, a rozwój umiejętności w tym zakresie odbiega od potrzeb – podsumowuje Michał Młynarczyk.

