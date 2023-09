Bezrobocie w UE

Przykład

"Co kraj to obyczaj" - różny wymiar zasiłków

Każdy kraj UE ma własne zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Oznacza to, że w kraju pochodzenia prawo do zasiłku dla bezrobotnych może przysługiwać przez 24 miesiące, ale w innym kraju już tylko przez 12 miesięcy.

Jestem obywatelem Niemiec i mój pracodawca oddelegował mnie do pracy we Francji. Jeżeli podczas pracy we Francji zostanę zwolniony, gdzie mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?