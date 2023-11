Bon na zasiedlenie to 14 tys. zł dla osoby bezrobotnej. Dlaczego warto skorzystać z tego wsparcia

Bon na zasiedlenie to forma wsparcia oferowana przez urzędy pracy. Skierowana jest do osób bezrobotnych, które nie skończyły 30 lat i chcą podjąć pracę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w innej miejscowości bezrobotny może otrzymać około 14 tys. zł. Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o bon na zasiedlenie? Odpowiadamy.

Bon na zasiedlenie uregulowany jest przepisami art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytamy w nim m.in.: na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Autopromocja

Bon na zasiedlenie – gdzie złożyć wniosek

O przyznanie bonu na zasiedlenie wnioskuje więc bezrobotny w urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowany, a nie w urzędzie pracy w miejscowości, w której podejmie pracę lub otworzy działalność. Ważne, aby wniosek o to wsparcie złożyć przed rozpoczęciem pracy, tak by urząd pracy zdołał go rozpatrzyć i ewentualnie przyznać wsparcie. Jeżeli podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej nastąpiło przed przyznaniem bonu na zasiedlenie, to osoba, która ubiega się o to wsparcie nie otrzyma go. Przed złożeniem wniosku, warto skontaktować się z urzędem pracy, w którym jest się zarejestrowanym, i zapytać, czy posiada środki na tę formę wsparcia.

Bon na zasiedlenie – ile można otrzymać

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają maksymalną kwotę, którą urząd pracy może przyznać bezrobotnemu.

Jest to 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie (2023 r.) około 14 tys. zł. Przepisy stanowią, że środki te należy przeznaczyć na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie – warunki, które należy spełnić

Przepisy zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają, że bezrobotny do 30 roku życia może starać się o bon na zasiedlenie, jeżeli podejmie poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie (najczęściej umowa o pracę), inną pracę zarobkową (najczęściej umowa zlecenia) lub działalność gospodarczą oraz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy.

Rozliczenie wsparcia

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;

do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;

do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Niewywiązanie się z powyższych warunków skutkuje zwrotem kwoty bonu na zasiedlenie w całości lub proporcjonalnie.