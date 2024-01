W 2024 nawet 3 344 zł dofinansowania w Warszawie dla beneficjenta WSM

PFRON poinformował o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku dla Mieszkańców Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych. Kwoty te nie są małe, sprawdź ile możesz zyskać.

Coraz więcej programów pomocowych dla osób z niepełnosprawnościami!

Trwają prace nad projektem ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, swoje stanowiska przedstawiają w szczególnie środowiska osób z niepełnosprawnościami, instytucje jak i nawet Rzecznik Praw Obywatelskich.

Autopromocja

W ostatnim czasie coraz więcej jest inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jedną z ważniejszych jest to, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje ustawa w zakresie świadczenia wspierającego. Świadczenie wspierające wynosić ma od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej, która obecnie wynosi 1588,44 zł.

Co to jest WSM?

Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, to zespół lub zespoły mieszkań wspomaganych, oferujące autonomię mieszkańców oraz włączenie w niewielką społeczność mieszkaniową, przy jednoczesnym zapewnieniu usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Zespół mieszkalny składa się z dwóch do sześciu mieszkań, przy czym łączna liczba mieszkań w WSM nie może być większa niż 12, a każdy mieszkaniec ma prawo do osobnego mieszkania z łazienką i aneksem kuchennym. Każdy zespół mieszkalny w ramach WSM posiada część wspólną rozumianą jako ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przeznaczone do użytkowania przez wszystkich mieszkańców danego zespołu tj. pokój/pomieszczenie dzienne oraz dodatkowo, w zależności od możliwości architektonicznych np. jadalnię lub salę ćwiczeń itp.

Kim są mieszkańcy WSM?

Mieszkańcami Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych są osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagające wysokiego poziomu wsparcia, które zawarły umowy najmu lub użyczenia mieszkania z wnioskodawcą, który uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na stworzenie WSM.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM). WSM mają służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności. WSM mają jednocześnie umożliwiać świadczenie całodobowych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców WSM.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosi dofinansowanie w I kwartale dla poszczególnych województw dla mieszkańców WSM?

Oczywiście kwota dofinansowania zależy m.in. od lokalizacji mieszkania. Poniżej szczegółowa tabela przedstawiona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który szczegółowo informuje o Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe w uchwale nr 27/2023 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 grudnia 2023 r.

Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w I kwartale 2024 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania wynajmowanego dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego dla pozostałych Beneficjentów DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 3 297 2 429 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 2 878 2 121 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 2 459 1 812 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 2 607 1 921 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 2 410 1 776 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 2 431 1 792 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 2 322 1 711 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 2 213 1 630 LUBELSKIE m. Lublin 2 555 1 882 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 2 256 1 662 LUBELSKIE pozostałe 1 957 1 442 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 2 934 2 162 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 2 817 2 076 LUBUSKIE m. Zielona Góra 2 934 2 162 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 2 817 2 076 LUBUSKIE pozostałe 2 700 1 990 ŁÓDZKIE m. Łódź 2 191 1 614 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 2 023 1 491 ŁÓDZKIE pozostałe 1 855 1 367 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 2 859 2 106 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 2 481 1 828 MAŁOPOLSKIE pozostałe 2 103 1 550 MAZOWIECKIE m. Warszawa 3 344 2464 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 2 661 1961 MAZOWIECKIE pozostałe 2 217 1 634 OPOLSKIE m. Opole 2 453 1 808 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 2 217 1 634 OPOLSKIE Pozostałe 1 981 1 460 PODKARPACKIE m. Rzeszów 2 414 1779 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 2 123 1 565 PODKARPACKIE pozostałe 1 833 1 350 PODLASKIE m. Białystok 2 671 1 968 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 2 554 1 882 PODLASKIE pozostałe 2 437 1 795 POMORSKIE m. Gdańsk 3 183 2 345 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 3 006 2 215 POMORSKIE pozostałe 2 830 2 085 ŚLĄSKIE m. Katowice 2 732 2 013 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 2 462 1 814 ŚLĄSKIE pozostałe 2 192 1 615 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 2 388 1 760 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 2 212 1 630 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 2 035 1 500 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 3 387 2 496 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 3 055 2 251 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 2 723 2 006 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 3 194 2 353 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 2 748 2 025 WIELKOPOLSKIE pozostałe 2 303 1 697 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 1 971 1 453 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 1 846 1 360 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 1 720 1 268