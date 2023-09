W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej otwarto Centrum Wsparcia Młodych. Centrum będzie się skupiało na nowych metod wsparcia osób do 30 r. życia, bezrobotnych i poszukujących pracy, na zasadzie kompleksowego wsparcia. Urząd otrzymał 750 tysięcy zł. na realizację projektu.

Centrum Wsparcia Młodych w Urzędzie Pracy

"Droga do zatrudnienia – centrum wsparcia młodych" to najnowszy projekt, który powstał w ramach naboru Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: "Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" i finansowany jest z rezerwy finansowej Funduszu Pracy.

Czas na Młodych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje przeznaczenie na program „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” 60-ciu mln złotych w latach 2023 – 2024.

Projekt był szczególnie skierowany do Powiatowych Urzędów Pracy działających na terenie powiatów, w których udział osób młodych wśród zarejestrowanych bezrobotnych jest szczególnie wysoki (przekracza średnią dla kraju). Celem naboru jest wybór do dofinansowania projektów pilotażowych dotyczących wypracowania i przetestowania nowych metod wsparcia osób do 30 r. życia, bezrobotnych i poszukujących pracy, na zasadzie kompleksowego wsparcia, integrującego wybrane usługi publiczne, w celu stworzenia rozwiązań systemowych.

Jak można pomóc młodym osobom na rynku pracy?

Zakres udzielanego wsparcia i informacji dla osób do 30 r. ż. dotyczy następujących obszarów, które są szczególnie ważne przy aktywizacji bezrobotnych młodych osób, czy też przy wdrażaniu ich w rynek pracy:

a) aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;

b) udzielania informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej;

c) doradztwa psychologicznego;

d) doradztwa w zakresie edukacji;

e) doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

f) doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych;

g) doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.

750 tys. zł dla PUP w Rudzie Śląskiej

Jak podaje PAP:

"Jestem przekonany, że otwarcie Centrum Wsparcia Młodych przyczyni się do wyeliminowania barier oraz ograniczeń, które negatywnie wpływają na możliwość podjęcia zatrudnienia i rozwój na rynku pracy" – podkreślił w informacji prasowej Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

"Kwota, którą otrzymaliśmy na realizację projektu, wynosi 750 tysięcy zł. Celem jest opracowanie i przetestowanie koncepcji punktów doradztwa i zintegrowanych usług dla młodzieży na zasadzie jednego okienka, w którym każda osoba do 30. roku życia może uzyskać wsparcie i informację m.in. w zakresie możliwości zatrudnienia, edukacji, zdrowia" – zaznaczyła Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Projekty mogą być realizowane przez urzędy samodzielnie lub w partnerstwie. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej postanowił działać w partnerstwie z takimi instytucjami jak:

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości,

Urząd Skarbowy,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.

Kiedy ruszyło Centrum Wsparcia Młodych w Rudzie Śląskiej i jak wspiera młodych?

Centrum Wsparcia Młodych ruszyło 1 września 2023 r. Co ważne może je odwiedzić każdy bez rejestracji w urzędzie.

Centrum jest obsługiwane przez jednego głównego doradcę, który udziela potrzebnych informacji, przedstawia ofertę wsparcia w projekcie, realizuje spotkania doradcze, ustala indywidualnie zaplanowaną ścieżkę wsparcia oraz oferuje i ustala terminy spotkań bądź konsultacji. Odbywa się poradnictwo indywidualne i grupowe, w tym: