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Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Zatrudnianie i zwalnianie » Czy można zwolnić pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym? Przepisy Kodeksu pracy nie pozostawiają wątpliwości

Czy można zwolnić pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym? Przepisy Kodeksu pracy nie pozostawiają wątpliwości

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05 sierpnia 2026, 11:43
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Zwolnienie pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym
Czy można zwolnić pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym? Przepisy Kodeksu pracy nie pozostawiają wątpliwości
Shutterstock

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Pracownik przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długiej nieobecności w pracy tylko przez 3 miesiące. Czy można zwolnić pracownika pobierającego świadczenie w kolejnych miesiącach? Przepisy Kodeksu pracy nie pozostawiają wątpliwości.

Zwolnienie pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym

PYTANIE: Pracownik wyczerpał limit 182 dni zasiłku chorobowego w 2026 r. Złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne do ZUS i zostało mu przyznane. Czy pracodawca może go zwolnić w związku z długą nieobecnością w pracy? Czy można to zrobić w trakcie pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego?

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ODPOWIEDŹ: Tak, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, jeśli nie ma go bardzo długo w pracy. Taką możliwość daje zatrudniającemu art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy:

Art. 53 § 1 Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową [...]

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Po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego można rozwiązać umowę o pracę

Zgodnie z powyższym pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli w czasie pierwszych 3 miesięcy pracownik powróci do zdrowia i odzyska zdolność do wykonywania pracy, wówczas pracodawca nie będzie mógł rozstać się z nim ze względu na długotrwałą nieobecność w pracy z powodu choroby.

Warto również wziąć pod uwagę art. 53 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym stawienie się w pracy wyklucza już tę możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Gdy pracownik wróci do pracy po chorobie, pracodawca nie będzie już mógł powołać się na art. art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy przy rozwiązaniu umowy.

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Co więcej, jeśli pracodawca ma taką możliwość, powinien ponownie zatrudnić pracownika, który w czasie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia niezwłocznie po ustaniu choroby zgłosi powrót do pracy.

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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