Świadectwo pracy pracownicy wystawiono z datą 2 listopada 1994 r., ale z okresem zatrudnienia do 30 listopada 1994 r. Pracownica dostarczyła nam zaświadczenie od byłego pracodawcy, że jej zatrudnienie trwało do 30 listopada 1994 r. Którą datę należy przyjąć do ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej? Czy świadectwo pracy należy sprostować? - pyta Czytelniczka z Tarnowa.

Przy ustaleniu stażu pracy należy wziąć pod uwagę okres zatrudnienia wynikający ze świadectwa pracy, nawet jeżeli świadectwo zostało wystawione z błędną datą.

reklama reklama



Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych).

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

W opisanej sytuacji pracownica dostarczyła świadectwo pracy wystawione 2 listopada 1994 r., z którego jednak wynika, że była zatrudniona do 30 listopada 1994 r. Dodatkowym potwierdzeniem końca okresu zatrudnienia jest oświadczenie pracodawcy wskazujące na zatrudnienie do 30 listopada 1994 r. W tej sytuacji, ustalając staż pracy uprawniający pracownicę do nagrody jubileuszowej, należy wziąć pod uwagę okres zatrudnienia wynikający ze świadectwa pracy i oświadczenia pracodawcy, tj. wypadający do 30 listopada 1994 r.

Choć świadectwo pracy zostało wystawione z nieprawidłową datą, to także w obowiązującym wówczas systemie prawnym świadectwo pracy wystawiane było niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy). Nie jest to jednak okoliczność przesądzająca o okresie zatrudnienia. Świadectwo pracy wskazuje bowiem na zakończony okres zatrudnienia, a potwierdza ten sam okres dodatkowe oświadczenie pracodawcy.

Pracownica nie ma już prawnej możliwości skutecznego domagania się sprostowania świadectwa pracy, gdyż termin na złożenie wniosku o sprostowanie wynosił wówczas 7 dni od dnia otrzymania świadectwa. Obecnie obowiązujące przepisy określają ten termin na 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA: