Nowe przywileje dla rodziców od 1 października 2024 r. Czy tylko dla rodziców pracujących?

Prawdopodobnie już od 1 października 2024 r. będą nowe przywileje dla rodziców. Powstaje pytanie czy tylko dla rodziców pracujących? Poniżej wykaz konkretnych świadczeń, kwot i zasad wypłaty. Niektóre kryteria mogą zaskoczyć.

Kiedy ma wejść Babciowe?

Babciowe wejdzie w życie w IV kwartale 2024 r., poinformowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Uszczegóławiając, od 1 października 2024 r. wejdzie w życie program "Aktywny Rodzic", tzw. babciowe. Program będzie się składał z III modułów. Pierwszy to: aktywnie w żłobku, drugi: aktywni rodzice w pracy a trzeci aktywnie w domu. Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą pewne przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia inne z dniem 28 czerwca 2024, kolejne nawet 1 czerwca 2025 r. i dniem 1 stycznia 2026 r.

Ważne Świadczeniami „aktywny rodzic” są: świadczenie „aktywni rodzice w pracy”

świadczenie „aktywnie w żłobku”

świadczenie „aktywnie w domu”.

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” - czeka na podpis Prezydenta RP. W dniu 24 maja 2024 r. przekazano Prezydentowi tą ustawę do podpisu.

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że: To program, który sprzyja wolności wyboru. Jeśli rodzice zechcą powierzyć dziecko babci, dziadkowi, członkowi rodziny, niani i wrócić do pracy, dostaną wsparcie państwa. Jeśli wolą posłać dziecko do żłobka, również dostaną wsparcie. Jeśli jednak preferują bardziej tradycyjny model i chcą zostać z dziećmi w domu, także dostaną wsparcie. Opieka nad dzieckiem to ważna praca na rzecz społeczeństwa i państwa.

Program „Aktywny Rodzic” - trzy warianty, trzy rodzaje kwot, które można otrzymać

Ważne Program zakłada trzy rodzaje dofinansowania do opieki nad dziećmi do lat 3 WARIANT 1. Aktywnie w żłobku ( 1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica, 1900 zł dla dzieci z niepełnosprawnością ).

WARIANT II. Aktywni rodzice w pracy ( 1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica )

WARIANT III. Aktywnie w domu (500 zł, już od pierwszego dziecka, nie od drugiego jak do tej pory w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego)

Nowe przywileje dla rodziców od 1 października 2024 r. Czy tylko dla rodziców pracujących?

Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) - dla rodziców aktywnych zawodowo 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad maluchem w wieku 12 - 35 miesięcy. w domu. W przypadku podpisania umowy uaktywniającej, która od lat funkcjonuje na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, budżet państwa pokrywa również koszty składek, które w przypadku osób w wieku emerytalnym są szczególnie istotne gdyż zwiększają podstawę emerytury. Istotne jest, że zawarcie takiej umowy uaktywniającej, jak i innej umowy z nianią, nie jest obowiązkowe.

Czy Babciowe dla prowadzących działalność gospodarczą?

Jak wyjaśnia MPiPS: tak, z programu będą mogli również skorzystać rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą o ile spełniać będą określone warunki. Nie może to być działalność w okresie zawieszenia oraz niezbędny jest minimalny poziom oskładkowania takiej działalności. Podobnie jak przy zatrudnieniu na etacie, warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od podstawy, której łączna wysokość obydwojga rodziców wynosi nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę i jednocześnie nie mniej dla każdego z rodziców niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli rodzic prowadzący działalność gospodarczą korzysta z ulg i preferencji w opłacaniu składek do ZUS (z ulgi na start, z obniżonych składek w okresie 24 miesięcy prowadzonej działalności lub z ulgi mały ZUS Plus), przy których podstawa, od której opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to w takim przypadku wymagany minimalny próg aktywności zawodowej, wynosi właśnie 30% minimalnego wynagrodzeni za pracę.

1900 zł dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Nie 1500 zł a 1900 zł, czyli większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku dzieci, które potrzebują stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością codziennego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji – świadczenie wyniesie 1900 zł miesięcznie.

10 najważniejszych zasad programu "Aktywny Rodzic"

Jak podkreśla rząd, do najważniejszych kwestii związanych z programem "Aktywny Rodzic" należą: