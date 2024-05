Gdzie in vitro refundowane? W jakich miastach jest dofinansowanie do in vitro? [wykaz placówek]

Ważne

Co muszą zapewnić ww. placówki?

Realizatorem programu mogą być ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji, spełniające wymogi kadrowe, sprzętowe i techniczne. Realizator musi m. in. zapewnić dostęp do świadczeń finansowanych w ramach programu przez co najmniej 6 dni w tygodniu, stały nadzór embriologiczny nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu i telefoniczny dostęp pacjentki do personelu również przez cały tydzień. Realizator ma także zapewnić dyżury w dni wolne od pracy, jeśli będzie tego wymagać sytuacja kliniczna pacjentów. Ośrodek ma również zapewnić personel m. in.: co najmniej dwóch lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie położnictwa i ginekologii i co najmniej dwie osoby ze specjalizacją w dziedzinie embriologii klinicznej lub wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologicznym oraz co najmniej jednego psychologa. Z kolei liczba położnych i pielęgniarek ma być stosowna do planowanych procedur.