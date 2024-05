Od 1500 zł do 45 000 zł kary grzywny dla pracodawcy za wypłatę wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę

Kiedy pracodawca może otrzymać karę aż do 45000 zł za wypłatę wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę?

Wypłata wynagrodzenia wyższego niż w umowie o pracę

Art. 282 § 3 Kodeksu pracy penalizuje nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych. Chodzi o faktyczne wypłacanie tzw. alimenciarzom wyższego wynagrodzenia niż zostało to ustalone w umowie o pracę z tym pracownikiem. Takie działanie ma za zadanie uniknięcie potrącenia z wynagrodzenia części należności alimentacyjnych. Jest to niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce oraz z zasadami współżycia społecznego.

Potrącenie alimentów z wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa pracy należności alimentacyjne potrąca się w pierwszej kolejności (art. 87 Kodeksu pracy). Maksymalnie do wysokości 3/5 wynagrodzenia za pracę. Pracodawca może samodzielnie potrącić alimenty na podstawie tytułu wykonawczego i wniosku wierzyciela bez postępowania egzekucyjnego. Postępowanie będzie jednak koniecznie w następujących przypadkach:

potrącanie alimentów na rzecz kilku wierzycieli, gdy wynagrodzenia nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,

zajęcie wynagrodzenia za pracę w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Zaniżanie kwoty wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę ma na celu uniknięcie potrąceń świadczeń alimentacyjnych w pełnej wysokości.

Art. 282 § 3 Kodeksu pracy:

Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych traktuje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje od 1 grudnia 2021 roku, jest jawny i ogólnodostępny w internecie na stronie rządowej: www.krz.ms.gov.pl. Aby sprawdzić osobę fizyczną należy podać jej identyfikator: PESEL, NIP lub inny identyfikator.

Przepisy wymieniają świadczenia, z których dokonuje się potrąceń świadczeń alimentacyjnych bez żadnych limitów. Oznacza to, że można potrącić nawet pełną wysokość tych świadczeń, a są to: nagroda z ZFŚS,

dodatkowe wynagrodzenie roczne,

należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Od 1500 zł do 45000 zł kary dla pracodawcy za wypłatę wyższego wynagrodzenia

Zgodnie z art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć mandat w wysokości od 500 zł do 2000 zł. Co więcej, jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, nieuiszczenia grzywny albo stwierdzenia o dużej wadze naruszenia przepisów prawa pracy inspektor PIP kieruje do sądu wniosek o ukaranie. Sąd może zasądzić grzywnę od 1500 zł nawet do 45000 zł.