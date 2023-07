Co wykorzystywanie danych osobowych mówi o Twojej firmie?

Jakie są kluczowe założenia RODO? Jak właściwie obchodzić się z danymi? Czy informacja o wykorzystywaniu danych osobowych może decydować o tym, jak postrzega się firmę?

Ochrona danych osobowych świadczy o firmie?

– RODO przestaje być jedynie zmorą dla prawników w firmach. W przypadku przedsiębiorstw, które chcą zadbać o swój wizerunek, a przede wszystkim budować długofalową relację z klientami i partnerami biznesowymi czy nawet w relacji z inwestorami, ochrona danych osobowych i precyzyjna informacja o ich wykorzystaniu decydują nierzadko o tym, że organizację postrzega się jako dojrzałą i odpowiedzialną. Ten rodzaj komunikacji buduje także u odbiorców większe zaufanie, co, szczególnie na rynku finansowania usług, ma kluczowe znaczenie – podkreśla Jakub Czarzasty, CEO LM PAY S.A.

Jak wskazuje ekspert, ochrona danych osobowych wynikająca z rozporządzenia RODO w praktyce oznacza, jakiej wartości nabiera przejrzysta informacja o tym, kto i po co zbiera nasze dane, w jaki sposób je wykorzystuje oraz jak długo przechowuje.

– Jeśli mówimy, że RODO wymusza minimalizację, to należy przez to rozumieć, że firmy mają zbierać jedynie te dane o użytkownikach, które są niezbędne do określonego działania. Każde pozyskanie danych osobowych musi być uzasadnione. Również w przypadku działań marketingowych, bo zasada minimalizacji danych oznacza, że zbierając dane do celów marketingowych, należy z góry określać niezbędny zakres danych, które chce się pozyskać, oraz czas ich przechowywania – wyjaśnia Czarzasty.

Co aktywność w internecie mówi o użytkowniku?

– Dziś także widzimy, że w centrum zainteresowania użytkowników coraz częściej znajduje się dostęp do cyfrowego profilu, czyli do tego, co mówi o nas nasza aktywność w internecie. I tak orzecznictwo – zarówno procesowe, jak i w rozstrzygnięciach UODO – wskazuje, że firmy muszą także to uwzględniać w swoich działaniach. W przypadku fin techów to jeden z ważniejszych elementów, szczególnie jeśli dana firma, chcąc dotrzeć do odpowiednich odbiorców, prowadzi kampanie e-mailingowe bądź kampanie oparte o targetowanie reklamy. W naszym przypadku kładziemy nacisk na bezpieczeństwo danych i pozyskujemy wyłącznie niezbędne informacje potrzebne do udzielania finansowania czy to w przypadku systemów ratalnych czy odroczonych płatności – zwraca uwagę Jakub Czarzasty, CEO LM PAY S.A.

Jak podkreśla, dbałość o bezpieczeństwo danych, ale i zakres ich wykorzystywania, to te składowe biznesu, które budują dziś także przewagę konkurencyjną. – Nie można być nowoczesną firmą bez dbałości o dane osobowe i bez precyzyjnej informacji o ich wykorzystaniu. Jestem przekonany, że rywalizować na rynku można wyłącznie wtedy, jeśli biznes ma się poukładany w detalach – podkreśla Jakub Czarzasty.

Nowe regulacje już wkrótce

Zasady RODO w poszczególnych branżach reguluje nie tylko prawo, ale i kodeksy postępowania. Prezes UODO w grudniu 2022 roku zatwierdził pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO, który obowiązuje w małych placówkach medycznych. Jak podkreśla Czarzasty, LM PAY również stosuje się do zapisów w tym kodeksie.

Na wejście w życie czekają wciąż nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych – choćby unijne rozporządzenie o usługach cyfrowych (DSA) weszło w życie 16 listopada 2022 roku, ale dostawcy usług pośrednich dostali czas do lutego 2024 roku na wdrożenie wymogów. Z dokuemntu wynika, że platformy internetowe mają działać tak, żeby nie wprowadzać w błąd odbiorców, nie manipulować nimi i nie zakłócać czy nie ograniczać użytkowników w podejmowaniu wolnych i świadomych decyzji. Dostawcy usług pośrednich zmuszeni zostali do tego, żeby w warunkach świadczenia usług precyzyjnie i w zrozumiały sposób wskazać, jaką politykę i procedury stosują, jakie środki i narzędzia wykorzystują na potrzeby moderowania treści, ale także o wynikających z analizy algorytmu decyzjach.

