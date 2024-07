Stanowisko resortu pracy w sprawie 4 dniowego tygodnia i skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo jest takie, że trwają analizy i rozpoczęcie prac legislacyjnych dotyczących zmian przepisów musi zostać poprzedzone dokonaniem oceny skutków wprowadzenia zmiany obecnych rozwiązań. Co na to społeczeństwo? W pokoleniach Zetek (18-27 lat) i milenialsów (28-44 lata) 70 proc. uważa, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy to dobry pomysł, jak wynika z nowej analizy polskiego ClickMeeting. W pokoleniu X (45-59 lat) takiego zdania jest 64 proc. badanych, a wśród tzw. baby boomers (powyżej 60 lat) 53 proc.

Petycja do resortu pracy w sprawie skrócenia tygodnia pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkretnie Departament Prawa Pracy w dniu 20 czerwca 2024 r. odpowiedziało na petycję w sprawie zmian legislacyjnych mających na celu skrócenie czasu pracy oraz zmiany liczby dni urlopu wypoczynkowego. W odpowiedzi resortu pracy można niestety przeczytać, że petycja została rozpatrzona negatywnie. Czy to oznacza, że w Polsce nie będzie wprowadzony 35 godzinny tydzień pracy czy 4 dniowy tydzień pracy? Byłoby szkoda, bo z wielu badań wynika, że Polacy chcieliby mieć 3 dni weekendu. W wielu krajach i nowoczesnych korporacjach takie systemy się sprawdziły. Pracownicy są wówczas efektywniejszy i bardziej wydanie pracują, co przekłada się na większe zyski dla pracodawców. W dzisiejszych "zagonionych" czasach coraz bardziej cenimy sobie nasz dobrostan i równowagę. Praca dla wielu nie jest już najważniejsza. Liczą się pasje, podróże, spotkania z rodziną i znajomymi, odpoczynek. Idea work-life balance coraz bardziej przedostaje się do jednego z najbardziej zapracowanych narodów, jakim są właśnie Polacy.

Kto chce 4 dniowego tygodnia pracy a kto nie?

Wśród polskich Zetek (18-27 lat) co 3. obawia się, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy spowoduje obniżenie zarobków, wynika z badania ClickMeeting. Wśród starszych generacji obawia się tego mniej więcej ¼ respondentów. Jednak Zetki wydają się skłonne, by to zaakceptować – mimo obaw niemal 70 proc. popiera pomysł skrócenia czasu pracy. Polacy, niezależnie od wieku, woleliby pracować 4 dni w tygodniu po 8 godzin niż przez 5 dni po 6,4 godziny. Prawie połowa polskich milenialsów (28-44 lata) jest zdania, że 4-dniowy tydzień pracy pozwoliłby im najwydajniej wykonywać swoje obowiązki – tak wynika z najnowszej analizy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej. W grupie osób z pokolenia X (od 45 do 59 lat) tego zdania jest 43 proc., wśród Zetek (18-27 lat) – 38 proc., a wśród tzw. baby boomers (powyżej 60 lat) – 35 proc. Jednocześnie ok. 70 proc. Zetek i milenialsów sądzi, że skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień poprawiłoby ich zawodową satysfakcję. W starszych pokoleniach takiego zdania jest niecałe 60 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizę efektywności wykorzystywania czasu pracy pracownika

Szanse na 35 godzinny tydzień pracy, zamiast przeciętnie 40 godzinnego tygodnia pracy, wcale nie są przekreślone. Prowadzone są analizy i możliwości wdrożenia takich zmian do Kodeksy Pracy. W odpowiedzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jasno wskazało, że prowadzi analizę efektywności wykorzystywania czasu pracy pracownika. Obecnie analizowana jest kwestia, jaki system czasu pracy jest najkorzystniejszy oraz najbardziej optymalny dla pracodawcy i pracownika. Poddawane analizie jest także to, czy skrócenie czasu pracy, a tym samym wydłużenie okresów nieprzerwanego odpoczynku pracownika, wpłynęłoby na efektywność świadczonej przez niego pracy. Na podstawie wyników tych badań będą przygotowane optymalne rozwiązania.

Ważne Prace legislacyjne nad czasem pracy Rozpoczęcie prac legislacyjnych dotyczących zmian przepisów w zakresie czterodniowego tygodnia pracy lub skrócenie czasu pracy z przeciętnie 40 godzinowego w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy do 35 godzin musi zostać poprzedzone dokonaniem oceny skutków wprowadzenia zmiany obecnych rozwiązań m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rynek pracy. Powinno być także poddane szerokiej dyskusji, m.in. z partnerami społecznymi, tj. przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego.

Jak wprowadzić 4 dniowy tydzień pracy ? Już teraz obowiązują systemy czasu pracy, gdzie można pracować mniej niż 5 dni w tygodniu

Resort pracy jasno podkreśla, że przecież na chwilę obecną Kodeks pracy przewiduje także możliwość stosowania systemów czasu pracy, w których praca jest świadczona przez mniej niż 5 dni w tygodniu, jak np. system skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), w którym praca jest wykonywana maksymalnie przez 4 dni w tygodniu w wymiarze dobowym do 12 godzin. W ten sposób pracownik może mieć na stałe zapewnione, między innymi, dłuższe weekendy mając wolne od pracy 3 dni, a pracując 4 dni tygodniowo. W praktyce świadczenie pracy w niektórych tygodniach przez mniej niż 5 dni może mieć miejsce także np. w systemie równoważnego czasu pracy (art. 135 i nast. Kodeksu pracy).

Elastyczny czas pracy i ruchomy czas pracy

Dodatkowo przepisy prawa pracy regulują rozkład czasu pracy, który może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy lub przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy - tzw. ruchomy czas pracy (art. 140 zn. 1 Kodeksu pracy). Z kolei w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, świadczenie pracy może odbywać się również w ramach systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy). Wówczas pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 Kodeksu pracy. Istotą ww. systemu czasu pracy jest traktowanie jako czasu pracy okresu, który jest niezbędny pracownikowi do wykonania określonych zadań, pozostawiając swobodę co do organizacji jego rozkładu czasu pracy. To pracownik decyduje, w jakich dniach i w jakich godzinach wykona wyznaczone mu zadania. W tym kontekście nie ma znaczenia, o której godzinie pracownik rozpocznie pracę.

