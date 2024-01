Kiedy jest Wielkanoc 2024?

Kiedy Wielkanoc wypada w 2024 roku? Jaka jest data Świąt Wielkanocnych katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy jest Środa Popielcowa i zaczyna się Wielki Post?

Wielkanoc w 2024 roku – kiedy wypada?

Święta Wielkanocne w 2024 roku wypadają na przełomie miesiąca marca i kwietnia. Pierwszy dzień Wielkanocy przypada zawsze na niedzielę. W tym roku jest to niedziela 31 marca. Drugi dzień Wielkanocy to zatem poniedziałek 1 kwietnia.

Jak ustala się dni Wielkanocy? Postanowiono o tym już w Cesarstwie Rzymskim podczas soboru nicejskiego w 325 roku naszej ery. Wielkanoc przypada zawsze na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Może to być więc data od 22 marca do 25 kwietnia. To najważniejsze święto religii chrześcijańskiej.

Wielkanoc poprzedza Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej 28 marca 2024 r., następnie obchodzi się Wielki Piątek jako Dzień Męki Pańskiej 29 marca 2024 r. i kończy się na Wielkiej Sobocie Liturgii Wigilii Paschalnej 30 marca 2024 r. Wielki Post w 2024 roku rozpoczyna się Środą Popielcową wypadającą 14 lutego.

Środa Popielcowa 14 lutego 2024 Wielki Czwartek 28 marca 2024 Wielki Piątek 29 marca 2024 Wielka Sobota 30 marca 2024 Wielkanoc – pierwszy dzień 31 marca 2024 Wielkanoc – drugi dzień 1 kwietnia 2024

Wielkanoc – kalendarz 2024

Zgodnie z kalendarzem Święta Wielkanocne przypadają na 31 marca i 1 kwietnia 2024 roku:

Wielkanoc 2024 - kalendarz, zielone - niedziele handlowe, czerwone - święta Shutterstock

Ważne Wielkanoc w 2024 roku wypada 31 marca i 1 kwietnia.

Wielkanoc 2024 – dni wolne

W świetle art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy zarówno pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak i drugi dzień Wielkiej Nocy to dni wolne od pracy.

Święta wolne od pracy w Polsce to:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Wszystkich świąt wolnych od pracy jest więc 13, w tym dwa dni to Wielkanoc, przy czym pierwszy dzień Wielkiej Nocy to zawsze niedziela.

W marcu nie obniża się wymiaru czasu pracy ze względu na Wielkanoc, ponieważ pierwszy dzień Wielkiej Nocy przypada na niedzielę. Zgodnie z Kodeksem pracy tylko święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 KP). Właśnie taka sytuacja będzie miała miejsce w kwietniu. Poniedziałek Wielkanocny obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że zarówno w marcu jak i kwietniu jest 21 dni roboczych, a w przeliczeniu na godziny to po 168 godzin pracy.

Niedziela handlowa przed Wielkanocą

Aktualnie obowiązujące przepisy ustanawiają niedzielę handlową na niedzielę występującą bezpośrednio przed Świętami Wielkiej Nocy. W tym roku niedziela handlowa przed Wielkanocą wypada 24 marca 2024 r. Kolejne niedziela handlowa będzie na koniec kwietnia – 28 kwietnia 2024 r.

Wielkanoc prawosławna w 2024 roku

Kiedy jest Wielkanoc prawosławna w 2024 roku? Prawosławne święta obchodzone są zwykle później niż katolickie. Katolicy posługują się kalendarzem gregoriańskim, natomiast prawosławni juliańskim. W 2024 roku Wielkanoc prawosławna wypada dopiero 2 maja. Czasami data Wielkanocy katolickiej i Wielkanocy prawosławnej pokrywa się ze sobą. Będzie tak np. 20 kwietnia 2025 roku.

Ważne Wielkanoc prawosławna 2024 wypada 2 maja.