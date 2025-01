Niedziela handlowa 2025 [Kalendarz]

Do 31 stycznia można zgłaszać się do ulgi mały ZUS plus. Kto nie złoży zgłoszenia?

31 stycznia 2025 r. upływa termin na zgłoszenia do ulgi mały ZUS plus. Zgłaszać mogą się osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Płatnicy, którzy korzystali z małego ZUS plus w 2024 r. i nadal spełniają warunki do ulgi i zamierzają z niej korzystać, nie muszą ponownie składać zgłoszenia.