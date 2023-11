Czy 26 listopada 2023 to niedziela handlowa?

Ważne

CZY BĘDZIE ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ W WIGILIĘ 24 GRUDNIA 2023 R.?

Do Sejmu wpłynął w poniedziałek 20 listopada 2023 r. projekt ustawy obejmujący zakaz handlu w Wigilię, która w tym roku przypada w niedzielę. Przewiduje on jednak, że handel będzie mógł się odbywać w niedzielę 10 grudnia do godz. 14.