Niedziela handlowa - październik 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 3 października, 10 października, 17 października, 24 października, 31 października to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Niedziela handlowa w październiku 2021 r. – kalendarz

Czy w październiku 2021 r. jest niedziela handlowa? Kalendarz października przedstawia aż 5 niedziel:

3 października 2021 r., 10 października 2021 r., 17 października 2021 r., 24 października 2021 r., 31 października 2021 r.

Czy to niedziele handlowe czy niehandlowe?

3 października 2021 – czy to niedziela handlowa?

Pierwsza niedziela października 2021 r. przypada 3. dnia miesiąca. Jest to niedziela niehandlowa.

10 października 2021 – czy to jest niedziela handlowa?

Druga niedziela miesiąca to 10 października. To także niedziela niehandlowa.

17 października 2021 – niedziela handlowa?

Trzecia niedziela października przypada na 17 października. W tę niedzielę również funkcjonuje zakaz handlu.

24 października 2021 a niedziela handlowa

Czwarta niedziela dziesiątego miesiąca roku to 24 października. Tak się składa, że także jest to niedziela z zamkniętymi sklepami.

31 października 2021 - czy to niedziela handlowa?

Ostatnia niedziela miesiąca to 31 października. Październik nie należy jednak do wyjątków, kiedy to ostatnia niedziela miesiąca jest właśnie niedzielą handlową. Oznacza to więc, że również 31 października będzie niedzielą niehandlową. Kiedy zatem ostatnia niedziela miesiąca jest niedzielą handlową? Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta są to ostatnie niedziele następujących miesięcy:

Styczeń,

Kwiecień,

Czerwiec i

Sierpień.

Reasumując, wszystkie niedziele października tego roku są niedzielami niehandlowymi.

Kiedy jest niedziela handlowa?

Niedziela handlowa występuje w Polsce 7 razy w roku. Taką zasadę wprowadziła tzw. ustawa o zakazie handlu w niedzielę, a dokładniej ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Co do zasady w Polsce funkcjonuje zakaz handlu w niedziele i święta, jednak jest wiele wyjątków od tej reguły, przede wszystkim podmiotowych. więcej o wyjątkach podmiotowych przeczytasz w artykule: Niedziela handlowa 2021 – kalendarz. Oprócz tego, ustawa przewiduje kilka wyjątków w postaci niedziel handlowych. Kiedy występują niedziele handlowe? Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

UWAGA! Jeśli w niedzielę handlową wypada święto ustawowo wolne od pracy, handel tego dnia jest zakazany.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Jeśli mamy październik, najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu 2021 r. - 12 i 19 grudnia. Wykaz niedziel handlowych w 2021 r. zawiera bowiem następujące dni: