Czas pracy farmaceuty w aptece - ile wynosi w podstawowym, a ile w równoważnym systemie czasu pracy?

Czasu pracy farmaceuty - podstawowy system czasu pracy

Farmaceuta zatrudniony w aptece, która nie funkcjonuje w godzinach nocnych czy w święta, pracuje zwykle w podstawowym systemem czasu pracy. Normy te dokładnie określa art. 129 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p., zgodnie z którymi, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Czas pracy farmaceuty - system zmianowy

Natomiast, jeżeli w aptece praca organizowana jest w systemie zmianowym, w którym uwzględnia się również pracę w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta, pracodawca najczęściej układa harmonogram w oparciu

o równoważny system czasu pracy.

Zgodnie z art. 135 k.p. system ten pozwala na to, by również farmaceuci wykonywali pracę w niektórych dniach w przedłużonym wymiarze, nawet do 12 godzin, a w innych dniach w wymiarze krótszym niż 8 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca. Okres ten, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy nie wpływa jednak na obowiązujące pracownika normy czasu pracy, tj. przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.