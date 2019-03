Przerwy w pracy 2019

Sprawdź, czy masz prawo do przerwy, w jakim wymiarze i czy pracodawca może decydować kiedy i jak masz ją wykorzystać!

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do przerwy pod warunkiem, że pracują co najmniej 6 godzin dziennie. Przepisy Kodeksu pracy zapewniają wtedy co najmniej 15-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy. Pracodawcy mogą jednak, na mocy wewnętrznego regulaminu, wydłużyć ją. Nie mają natomiast prawa skracać przerwy.

Dodatkowe, 5-minutowe i 15-minutowe przerwy

Osoby pracujące przy stanowiskach komputerowych, które wykonują pracę przy monitorze, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, mają prawo do 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy. Przerwy te mają na celu oderwanie wzroku od monitora i zmianę pozycji ciała. Przerwa powinna przypadać po każdych 60 minutach pracy przy monitorze. Nie można ich kumulować.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy.

60 minut na lunch

Przepisy prawa pracy przewidują jeszcze jedną przerwę, aż 60-minutową. Sposób jej wykorzystania należy wyłącznie do pracownika. Może załatwić sprawy osobiste, zrobić zakupy czy odwiedzić ulubioną restaurację. Przerwa nie jest jednak wliczana do czasu pracy.

Kiedy i jak wykorzystać przerwę

Decyzja, kiedy wykorzystać przerwę, należy do pracownika, przepisy tego nie regulują. Pracownik również decyduje, w jaki sposób ją wykorzysta. Największą skuteczność na pewno ma przerwa spędzona poza stanowiskiem pracy, na przykład na stołówce.

Prawo do decydowania o sposobie wykorzystania przerwy nie oznacza jednak, że w tym czasie można załatwić prywatne sprawy poza zakładem pracy, np. wyskoczyć na zakupy. O tym, czy można wykorzystać wolne poza zakładem pracy, decyduje już pracodawca. Ze względów bezpieczeństwa może zabronić wyjść poza teren firmy.

