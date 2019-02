Jakie ograniczenia pracy w handlu w niedziele i święta obowiązują w 2019 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. handel jest dozwolony w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. W Wigilię i Wielką Sobotę handel jest dopuszczalny tylko do godziny 14.00. Osoby, które złamią zakaz handlu w niedziele i święta, podlegają karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.