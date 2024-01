rozwiń >

Wyobraźmy sobie, że wychodzimy przed dom i widzimy, że nasz samochód zniknął. W pierwszym odruchu jesteśmy zdezorientowani i nie rozumiemy, co się stało. Następnie przychodzi moment zaprzeczania. Nagle dochodzi do nas, że to jednak prawda i pojawia się gniew - mamy ochotę ukarać złodzieja, ale zaczynamy odczuwać, że to i tak nie zmieni sytuacji. Ostatecznie czujemy się bezradni i wycofujemy się.



Nie pozostaje nam nic innego jak pogodzić się z sytuacją, aby finalnie rozwiązać problem, czyli pójść na policję, złożyć zeznania, zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej…



A teraz wyobraźmy sobie, jak czuje się pracownik, który przychodząc rano do pracy, nie odnajduje swojego biurka? A co, jeśli ktoś zabiera mu status quo, kontrolę albo czas, dodając jednocześnie obowiązki? Błędnie zakładamy, że stwierdzenie “idzie nowe” powinno spotkać się z bezkrytycznym entuzjazmem. To jak oczekiwanie, żeby roślina pięknie rosła, jeśli będziemy stać nad nią i mówić “rośnij”, zamiast ją pielęgnować.

Czym jest zmiana?

Od XVIII wieku dominujący obraz w zmianie to czarno-biała historia przemieszczania się od złej przeszłości ku dobrej i racjonalnej przyszłości.

Bo kochamy filmy z “happy endem”, gdzie bohater po chwilowych trudnościach i dzięki swojej heroicznej wytrwałości i skuteczności zmienia własne życie.



Podobnie działa przekonanie, że wzbudzenie w ludziach silnych emocji i skłonienie do refleksji zmieni ich życie. Jednak sukces osób, które będą uczestniczyć w tego typu motywacji, jest chwilowy, co nie prowadzi do długotrwałej zmiany. Brak indywidualnego podejścia do różnych potrzeb i stylów uczenia się może sprawić, że niektórzy ludzie nie odniosą oczekiwanych rezultatów.

Zmiana jest jak żałoba?

Przeciwwagą takiego podejścia są modele, na które składa się stan bieżący, podróż obejmująca wyzwania i zmagania, a następnie wcielanie nowych tożsamości czy zachowań. Na początku podróży zwanej zmianą podkreślane są często takie emocje, jak zaprzeczenie i złość.



Przykładem jest krzywa zmian według ​​Elisabeth Kübler-Ross. Była to szwajcarsko-amerykańska lekarka psychiatrii, która zdobyła rozgłos głównie dzięki swojej pracy nad tematem śmierci i umierania. Jej model opisuje emocjonalne etapy, które często przeżywają osoby stojące w obliczu własnej śmierci lub śmierci bliskiej osoby. Jednak później model zaczął być również stosowany w kontekście innych trudnych przejść życiowych.



W latach 80. zauważono bowiem, że krzywa i punkty na niej są na tyle uniwersalne, że nie odnoszą się tylko do trudnych zmian w życiu osobistym, ale i w każdej innej sferze życia, w tym w życiu zawodowym. Mają one w sobie również element żałoby. Z czasem krzywa Kübler-Ross zaczęła zyskiwać szersze zastosowanie i znajdować coraz więcej zwolenników.



Jej istotą jest konieczność przeprowadzenia ludzi przez krzywą, na którą składają się szok, zaprzeczenie, gniew, negocjacje, wycofanie, dezorientacja, akceptacja i rozwiązywanie problemów. Nie jest to łatwe zadanie ze względu na różnice osobowościowe, które wpływają na różnice w sposobie i tempie przechodzenia przez zmianę. Uwzględnianie ich może być prawdziwym wyzwaniem dla menedżerów.