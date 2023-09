Programowanie neurolingwistyczne w biznesie i życiu osobistym - przykłady zastosowania. Zmień swoje „oprogramowanie” na nowsze i lepsze!

Programowanie Neurolingwistyczne, znane jako NLP, to nie tylko skomplikowana nazwa, lecz także potężne narzędzie pozwalające ulepszyć nasz sposób myślenia i komunikowania się. Podobne do programowania komputera, NLP umożliwia nam wpływ na własne "oprogramowanie", otwierając drzwi do większych sukcesów, lepszej efektywności i większej pewności siebie. W rozmowie z ekspertem Markiem Wzorkiem, dowiadujemy się, jakie konkretnie zastosowania ma ta metoda w życiu codziennym oraz biznesie, jakie szanse niesie ze sobą, a także jak ustrzec się przed ewentualnymi nadużyciami.

Czym jest NLP?

Programowanie neurolingwistyczne NLP - dość skomplikowana nazwa, gdyby musiał Pan najkrócej jak się da wytłumaczyć kompletnemu laikowi czym jest ta metoda co by Pan powiedział?



Marek Wzorek: Najprostsze wytłumaczenie nazwy NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, to analogia do komputerów, że każdy z nas jest niczym komputer lub telefon, który został zaprogramowany a NLP przez zbiór narzędzi, praktyk i metod daje każdemu z nas wpływ na to oprogramowanie czyli NLP służy do tego żeby pomóc ludziom przeprogramować swój własny sposób działania na osiąganie większych sukcesów, popełnianie mniejszej liczby błędów, na bycie efektywniejszym, skuteczniejszym, szczęśliwszym, bardziej pewnym siebie i korzystniej wpływającym na siebie i na swoje otoczenie.

Jak zastosować NLP w życiu codziennym?

Czym jest NLP w praktyce? Czy mógłby Pan podać kilka konkretnych przykładów zastosowania NLP w życiu codziennym?



Marek Wzorek: Tak, NLP jest dziedziną, która wywodzi się przede wszystkim z praktyki i daje dużo konkretnych, i w miarę prostych narzędzi oraz metod. Powstała już w 70tych latach XX wieku, a założycielami byli John Grinder i Richard Bandler. Ich pierwszą potrzebą było pomóc ludziom lepiej rozumieć siebie samych, żeby ludzie mieli więcej wpływu na samego siebie oraz żeby dać proste narzędzia zarówno ludziom, którzy cierpią czyli na przykład pacjentom w terapiach, jak i również zwiększyć skuteczność i efektywność dla ludzi, którzy już działają skutecznie, żeby każdemu człowiekowi dać możliwość i narzędzia tworzyć z siebie geniusza. NLP stworzyło cały program bardzo praktycznych narzędzi, które mogą przydać się praktycznie każdemu.



Jednym z przykładów praktycznego zastosowania NLP w codziennym życiu, może być zrozumienie jak komunikować się w sposób spójny oraz jak zauważać niespójność w komunikacji oraz zachowaniach innych ludzi. W momencie gdy ludzie komunikują się spójnie, oznacza to, że komunikacja werbalna oraz niewerbalna, przekazuje ten sam komunikat i człowiek wtedy mówi prawdę, jest w 100% przekonany o tym co mówi, i najczęściej zrealizuje to o czym mówi. Gdy natomiast mamy do czynienia ze sprzecznymi komunikatami, czyli mówi jedno, a postawa, mimika i gesty pokazują drugie, to oznacza, że jest niespójny w tym co mówi, czyli może kłamie, może nie jest w 100% przekonany do realizacji danego zadania lub ma wewnętrzne wątpliwości. Taka prosta umiejętność przyda się każdemu, zarówno menedżerowi w firmie, przy delegowaniu zadań, w małżeństwie dla planowania wspólnej przyszłości lub tworzenia planów wpólnego spędzania czasu do lepszego zrozumienia własnych dzieci. Jak można spójność oraz niespójność zauważyć u drugiego człowieka?

Możemy zauważyć to po tak zwanych wskaźnikach spójności i niespójności. Człowiek spójny (czyli wtedy kiedy mówi prawdę, kiedy to co realizuje ma przemyślane i jest z tym na głębszym poziomie zgodny) ma symetryczną postawę ciała, zachowuje kontakt wzrokowy, ma obniżony ton głosu, jego głos jest pewny i dźwięczny, przy mówieniu często potakuje głową oraz szybko, zdecydowanie i wprost odpowiada na zadane pytania. Natomiast gdy mamy osobę, która jest niespójna, to często patrząc na nią zauważymy że zachowuje niesymetryczną postawę ciała, unika kontaktu wzrokowego, ma podwyższony ton głosu i ten głos jest matowy i niepewny, czasami przecząco, delikatnie rusza głową, a odpowiedzi nie są wprost, dodatkowo czasami poprzedzone są dźwiękami namysłu typu „yyy lub chrząknięciami.



NLP wypracowało wiele różnych narzędzi oraz praktyk, które znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, od skutecznej komunikacji w firmach, przez marketing, sprzedaż, szkolenia, coaching, psychoterapia, w pracy sportowców oraz trenerów sportowych, polityków, po media, reklamy oraz TV. To NLP rozwinęło i spopularyzowało narzędzia takie jak wizualizacje sukcesu, kotwiczenie pozytywnych stanów emocjonalnych oraz odkotwiczenie negatywnych. Narzędzia te stosują sportowcy, charyzmatyczni liderzy, aktorzy, politycy, gwiazdy muzyki przed ważnymi występami, żeby wychodząc na scenę być uśmiechniętym, inspirującym innych, dobrze nastawionym do życia i tryskającym energią oraz tworzących wokół lidera lub gwiazdy efekt charyzmy. NLP to nie tylko element neuro – odnoszący się do neurobiologii, psychologii i psychoterapii - ale to również narzędzia lingwistyki, narzędzia komunikacji oraz zrozumienie jak to co myślimy przekłada się na nasze słowa oraz programy działające w naszym organizmie. Zmieniając nasze słowa, zmieniamy naszą sieć neurologiczną, rozwijamy naszą inteligencję, prowadzi do głębokich zmian życiowych i transformacji. Kilka z konkretnych przykładów efektów po moich sesjach i procesach coachingowych, z wykorzystaniem narzędzi NLP, to, że jeden z klientów porzucił ograniczający go nawyk palenia papierosów, drugi natomiast po 20 latach borykania się z problemem z zasypianiem oraz cierpieniem na bezsenność, po jednej sesji, nagle przełamał ten ograniczający go wzorzec działania, i przespał całą noc, co dla niego było przełomowym momentem życiowym i poskutkowało lawiną pozytywnych zmian w jego życiu.

Przykłady zastosowania NLP w biznesie

A jak NLP może się przełożyć na biznes, proszę podać jakiś konkretny przykład zastosowania NLP w firmach.



Marek Wzorek: To jest bardzo dobre pytanie. NLP często ma szerokie zastosowanie do celów biznesowych oraz w organizacjach. Jednym z ważnych elementów tworzących NLP jest zrozumienie jak działają zachowania poszczególnych ludzi, jak tworzą się nawyki oraz jak skutecznie pozbywać się starych nawyków a zamiast nich budować lepsze i skuteczniejsze. Ja i nasz zespół w PerfectCircle oraz w Polskim Instytucie NLP, pracujemy z całymi zespołami nad pozbyciem się negatywnych, ograniczających wzorców zachowania oraz budowaniem nowych, wspierających nawyków.



Na przykład w jednym zespole, z którym pracowaliśmy, duża część zespołu sprzedaży rozleniwiła się w trakcie czasu prosperity, handlowcy przestali aktywnie działać i stracili dobre nawyki kontaktu z klientami. Wtedy współpracując z nami – dzięki narzędziu NLP o nazwie Strategia T.O.T.E. – przeanalizowaliśmy jak te wzorce aktualnych nawyków wyglądają w zespole i zauważyliśmy, że dużą część zespołu nabrała nawyków lenistwa i ospałości, ale jeden z handlowców przez cały czas osiągał i wyjątkowo wysokie efekty i sukcesy. Po przeanalizowaniu jego wzorców zachowań, całego tygodnia pracy, jego sposób myślenia, jesteśmy w stanie odczytać jego wewnętrzny program, który stoi za tymi sukcesami, niczym jak byśmy odkrywali kod w programie komputerowym. Po rozpracowaniu jego skutecznego programu, który się składa z komunikacji wewnętrznej, to w jaki sposób myśli, jakie ma emocje, jak się komunikuje z klientami, wtedy pomogliśmy w zaprogramowaniu całego zespołu sprzedażowego, tak żeby cały zespół osiągał zbliżone efekty do niego. Efekty takiej pracy całego zespołu do tej pory są spektakularne. Tutaj mamy wiele przykładów pracy z klientami, w których właśnie w taki sposób poprawiliśmy skuteczność i efektywność zespołu sprzedażowego lub całej organizacji.

W biznesie NLP sprawdza się rewelacyjnie jako narzędzia dla lepszego przygotowania się do prezentacji i wystąpień publicznych. W taki sposób często pracuję ja i mój zespół z kluczowymi liderami organizacji, przygotowując prezesów, dyrektorów na bardzo ważne wystąpienie lub gdy na przykład mają obawy przed wystąpieniami publicznymi i stresują się. My pomagamy liderom dobrze przygotować w sposób mentalny, na przykład przy pomocy technik wizualizacji lub kotwiczenia. Dzięki temu, gdy człowiek wchodzi na scenę, to tryska od niego pozytywna energia, charyzma i naturalnie przyciąga do siebie ludzi, niczym magnez przyciąga opiłki żelaza. Z naszymi klientami pracujemy nad zwiększeniem pewności siebie, skuteczności, pozbywania starych nawyków oraz wypracowywania nowych.

Czy NLP może być groźne? Nie daj sobą manipulować – poznaj techniki NLP

Czy widzi Pan jakieś zagrożenia? Myślę, że osoba wykorzystująca techniki NLP może tez mieć wobec nas złe zamiary. Jak sie przed tym ustrzec?

Marek Wzorek: To bardzo trafne pytanie. To prawda. Warto na każde skuteczne narzędzie spojrzeć z dwóch perspektyw i weryfikować jakie ma zagrożenia. NLP, należy traktować również jak każde skuteczne narzędzie, niczym nóż, młotek lub samochód. Można danym narzędziem polepszyć jakość życia i dawać wartość światu, ludziom oraz kolejnym pokoleniom, żeby żyli w lepszym świecie, ale można też pogorszyć lub skrzywdzić, wszystko zależy od intencji oraz poziomu etyki użytkownika danego narzędzia. NLP w niektórych nurtach rozwinęło się nawet w takim kierunku, żeby świadomie wpływać na innych ludzi, manipulować, realizując własne cele i potrzeby. NLP jest powszechnie wykorzystywane przez polityków, marketerów, twórców reklam, służby wywiadowcze oraz dyktatorów. Jak się więc świadomie ustrzec przed byciem manipulowanym?

Może podzielę się własną receptą i doświadczeniem na to wyzwanie. Od 16 lat z żoną nie posiadamy w domu telewizora, był to świadomy wybór spowodowany chęcią odzyskania traconego czasu oraz odcięcia się od bycia manipulowanymi przez różne media, programy, reklamy, polityków. Doświadczyłem pozytywnych efektów takiego odcięcia, przestałem kupować konkretne produkty, które często były reklamowane w telewizji.

Ten zabieg był jednym z ważnych kroków milowych dla mojego zrozumienia działania naszej psychiki oraz wpływu jak bodźce z zewnątrz wpływają na nasz sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości oraz codzienne wybory. Jako inżynier, pragmatyk, przedsiębiorca oraz inwestor, zacząłem się interesować psychiką człowieka i tak trafiłem m.in. na NLP. Rozpoczynając ścieżkę od Praktyka do Mistrza NLP, moim celem było pomaganie innym, żeby zrozumieć lepiej siebie, innych, skuteczniej pomagać moim kolegom z zespołu oraz klientom coachingu oraz rozumieć, jak inni wpływają na mnie. Teraz zachęcam do tego, żeby każdy miał więcej świadomości o tym kto i jak na nas wpływa oraz żebyśmy sami poznali techniki manipulacji, i na przykład w pewnym momencie świadomie wyłączyli telefon lub telewizor, jeśli jakiś program ewidentnie pokazuje tylko wycinek obrazu rzeczywistości i chce nas wmanipulować żebyśmy myśleli i działali w zaprogramowany przez niego sposób. Jeśli wszyscy ludzie będą kiedyś mieli znacznie większą wiedzę na temat tego jakie są wszystkie techniki komunikacji i wpływania na drugiego człowieka, to ustrzeżemy się przed populistami, dyktatorami, a może nawet wojnami, które przynoszą ogromne straty dla ludzkości. Jeśli nadawca oraz odbiorca komunikacji będą znali te same narzędzia oraz techniki, to będziemy żyli w naturalnej równowadze i większej sprawiedliwości oraz etyce.

Dla przykładu, gdy Europejczycy odkrywali Amerykę, posiadając duże statki oraz broń palną, mieli ogromną przewagę nad tubylczymi Indianami. To spowodowało, że to Europejczycy skolonizowali Amerykę a ani odwrotnie. To samo dotyczy narzędzia NLP, jeśli my mamy takie same narzędzie co ma druga strona, wtedy jesteśmy w stanie adekwatnie się do danej interakcji przygotować, rozumieć ją, doprowadzić do równowagi lub przewagi w naszym kierunku. Gdy zwykły człowiek nie jest wyposażony w taką samą wiedzę na temat komunikacji i wpływania, jaką mają marketerzy, sprzedawcy i politycy, to wtedy na przykład politycy mogą stworzyć takie totalitarne państwo, w którym ludzie ślepo będą wybierali daną partię, głosowali na danego lidera, no i wiemy po sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów, jakie są tego okrutne konsekwencje.

Dlatego każdego zachęcam do tego, żeby zgłębił temat NLP, zapraszam do Polskiego Instytutu NLP którego jestem wspólnikiem oraz trenerem, i tam prowadzimy najdłużej w Polsce i z największą renomą, regularne warsztaty i kursy certyfikacyjne Praktyka oraz Mistrza NLP, zarówno dla osób, którzy chcą zrozumieć lepiej samego siebie, własne dzieci, lepiej planować i realizować cele, budować lepsze relacje, więcej zarabiać, i wywierać większy pozytywny wpływ na nasze otoczenie, ale również też dla tych, którzy chcą ten temat poznać na wyższym poziomie, chcą wykorzystywać te narzędzia w swojej pracy jako menedżerowie, liderzy, edukatorzy, nauczyciele, marketerzy, sprzedawcy, coache, trenerzy, psychoterapeuci lub inne zawody. Wierze, że Polacy, podobnie jak jesteśmy jednym z najlepiej uzdolnionych narodów w dziedzinie programowania komputerowego, i nasze zespoły studentów regularnie wygrywają globalne konkursy programowania, kiedyś będziemy też ekspertami w programowaniu siebie oraz własnych rodzin, firm, organizacji i całego społeczeństwa na szczęście, sukcesy oraz wywierać korzystny wpływ na Polskę, Europę, kolejne pokolenia oraz cały świat.

Trzymam kciuki za to. Dziękuję bardzo za wywiad i ciekawą rozmowę.

***

Marek Wzorek - Executive coach, doradca strategiczny zarządów, przedsiębiorca, wykładowca, wieloletni menadżer, propagator i praktyk turkusowych organizacji oraz samo-zarządzania. Autor bestsellera biznesowego „Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”, książki która rewolucjonizuje i uczłowiecza sposób zarządzania w polskich firmach oraz uwalnia potencjał pracowników i organizacji.