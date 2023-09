Czym są Branżowe Centra Umiejętności?

Niemal 90 proc. Polaków uważa, że informacja o widełkach płacowych powinna znajdować się w ogłoszeniach o pracy ze wszystkich branż, a tylko 12 proc. ma zaufanie do pracodawców, którzy nie podają takiej informacji. Portal No Fluff Jobs od początku swojego istnienia wymaga publikacji zakresu wynagrodzenia w każdym ogłoszeniu. Towarzyszy temu kampania edukacyjna „Widełki wszędzie” – No Fluff Jobs m.in. wesprze firmy w przygotowaniu siatek płac.