Czy doradcy zawodowi są jeszcze potrzebni? Sztuczna inteligencja rekomenduje ścieżki kariery i pomaga w szukaniu pracy

Ponad 60 proc. młodych ludzi w wieku 18–25 lat ma utrudniony dostęp do pracy z powodu braku niezbędnych informacji. Głównie z myślą o nich i osobach ze specjalnymi potrzebami, ale też wypalonych zawodowo i myślących o przebranżowieniu, powstała wykorzystująca zaawansowaną technologię AI platforma, oferująca bezpłatnie możliwość wykonania testu profilującego i udzielająca rekomendacji na temat kierunków kariery. Według danych Jobbli, osoby poniżej 25 lat chętnie wybrałyby pracę wywierającą pozytywny wpływ na środowisko. Aż połowa osób, które dopiero znalazły pierwszą pracę lub właśnie jej szukają obawia się, że w przyszłości w obowiązkach zastąpi ich sztuczna inteligencja.

Na polskim rynku wystartował nowy start-up Jobbli, który zaprezentował najnowocześniejszą, zautomatyzowaną platformę doradztwa zawodowego, która z pomocą technologii AI pomoże użytkownikom wybrać najlepszą ścieżkę kariery i poradzić sobie z poczuciem zagubienia podczas szukania pierwszej pracy czy, wśród osób już pracujących, z poczuciem wypalenia zawodowego.

Sztuczna inteligencja zapewnia doradztwo zawodowe

Na platformie można bezpłatnie wykonać test zawodowy, którego rezultatem jest opracowany z użyciem sztucznej inteligencji szczegółowy raport, określający nie tylko rekomendacje trzech najlepszych kierunków kariery z opracowanej przez twórców Jobbli bazy niemal 300 zawodów przyszłości, ale też profil użytkownika, jego indywidualne predyspozycje, obszary wymagające rozwoju wraz ze wskazaniem, jak nad nimi pracować, a także porady, jak przełożyć te informacje na swoje CV. Wypełnienie testu trwa ok. 7 minut, a wynik otrzymuje się na podanego maila ciągu 24 godzin. W wersji płatnej można dodatkowo zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat rekomendowanych zawodów.

Platforma została udostępniona po testach i w najbliższym czasie będzie rozwijana i wzbogacana o kolejne funkcje. Do końca roku znajdą się na niej także rekomendowane do rozpoczęcia pracy w wybranym zawodzie kursy online, oparty na sztucznej inteligencji czatbot służący jako wirtualny doradca oraz forum z udziałem ekspertów dziedzinowych, wspierających członków społeczności Jobbli na ich drodze do nowej kariery. Użytkownicy niepełnosprawni oraz neuroatypowi będą mieli również możliwość filtrowania dopasowanych zawodów pod kątem ich potrzeb w miejscu pracy. W ciągu tylko dwóch miesięcy platforma zyskała już 23,5 tys. użytkowników.

Aż 62 proc. ludzi w wieku 18–25 lat ma utrudniony dostęp do pracy z powodu asymetrii informacyjnej. Często nie są pewni swoich kompetencji i nie do końca wiedzą, czym chcieliby i mogliby się zajmować. Zakładaliśmy Jobbli głównie z myślą o nich, jednak nasze rozwiązania są równie przydatne i skuteczne w przypadku zmagających się z tymi samymi wątpliwościami osób neuroatypowych, wypalonych zawodowo czy rozważających przebranżowienie, niezależnie od wieku i doświadczenia zawodowego – mówi Alicja Marchewka, CEO Jobbli – Stawiamy na personalizację i jak najlepsze dopasowanie rekomendacji do użytkownika – jego stylu, wartości, umiejętności i zainteresowań. Jesteśmy przeciwni szufladkowaniu. Pomagamy znaleźć pracę, która każdemu pozwoli żyć tak, jak chce, na swoich zasadach. Sama pochodzę z małej miejscowości i wiem, jak bardzo trudno jest odnaleźć własną drogę i zrozumieć, jakie kroki na niej stawiać. Obecnie studiuję na jednej z najlepszych uczelni na świecie i jednocześnie prowadzę Jobbli, ale dotarcie do tego miejsca wymagało ode mnie wielu eksperymentów, od pracy w korpo przez prowadzenie fundacji po dwanaście przeprowadzek w ciągu sześciu lat.

Młodzi ludzie chcą swoją pracą wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo

Jak wynika z danych dotychczas zebranych przez Jobbli na podstawie odpowiedzi osób, które w testowej fazie platformy skorzystały z raportu rekomendacji zawodów dopasowanych do ich profilu, osoby szukające stażu, wykonujące swoją pierwszą pracę oraz dopiero jej poszukujące częściej chciałyby zajmować się czymś wywierającym pozytywny wpływ na społeczeństwo – odpowiednio jest to 40 proc., 38 proc. i 25 proc. Wszystkie te osoby są poniżej 25 roku życia. Natomiast do poziomu satysfakcji z wykonywanego zawodu największą wagę przywiązują osoby w wieku pomiędzy 26 a 29 lat.

Przyszłe zarobki przy szukaniu pracy mają duże znaczenie dla większości osób w grupach wiekowych 22–25 lat (93 proc.), poniżej 18 lat (82 proc.) oraz 25–39 lat (60 proc.). Na możliwości pracy zdalnej szczególnie zależy młodym ludziom w wieku od 22 do 29 lat i tym poszukującym stażu.

Obawa, że w przyszłości zastąpi ich w obowiązkach sztuczna inteligencja, najczęściej występuje wśród osób, które dopiero znalazły swoją pierwszą pracę lub jeszcze jej szukają (po 50 proc.). Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to taka możliwość najbardziej niepokoi ludzi w wieku 40–49 lat (67 proc.) oraz poniżej 21 lat (50 proc.).

Jobbli to polski projekt, którego celem jest stworzenie aplikacji wykorzystującej metody AI do profilowania indywidualnego doradztwa zawodowego i job matching, stanowiącej kompleksowego, kieszonkowego doradcę zawodowego.