Darmowe testy na covid dla pracowników - wiele pytań

Darmowe testy na covid dla pracowników to jedna z zapowiedzi Ministra Zdrowia. Jak często będą przeprowadzane? Co jeśli pracownik odmówi wykonania testu? Jak będą refundowane?

Darmowe testy na covid dla pracowników - ocena

Pracodawca wyśle pracownika na testy na COVID-19? Przedsiębiorcy są sceptyczni: „Działanie prowizoryczne, nieefektywne organizacyjnie”.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że trwają prace nad ustawą, która pozwoli pracodawcom wymagać od pracowników okazywania testów na COVID-19. – Z jednej strony jest to krok w dobrą stronę, bo pracodawca zyskuje jakiś sposób na kontrole bezpieczeństwa epidemicznego w firmie. Z drugiej wymaganie od pracowników niezaszczepionych regularnych testów jest nie tylko czasochłonne, ale i trudne do wykonania organizacyjnie. Pracownik może być jednego dnia zdrowy, ale drugiego już nie. Testy nie będą wykonywane codziennie, a zdecydowanie prostszym rozwiązaniem byłoby postulowane przez nas od miesięcy wprowadzenie możliwości weryfikowania, który pracownik jest zaszczepiony, a który nie – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Możliwość weryfikacji szczepień pracowników zamiast testów

Testy mają być szybkie i bezpłatne. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że jest to działanie, które wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy chcą układać organizację w firmach z uwzględnieniem stanu zdrowia pracowników. – Mówiąc szczerze to przedsiębiorcy mają poważne wątpliwości czy jest to ukłon w stronę przedsiębiorców czy może antyszczepionkowców? Osoby niezaszczepione nadal takie pozostaną, ale będą regularnie testowane. Przedsiębiorcy zyskują możliwość weryfikacji, ale nie jest to system łatwy organizacyjnie – mówi Hanna Mojsiuk. – Jest to rozwiązanie prowizoryczne. Zdecydowanie prościej byłoby wprowadzić, tak jak postulujemy od miesięcy, możliwość weryfikacji paszportów covidowych w firmach. Pracodawcy oczekują na ustawę, która będzie regulować sytuacje osób niezaszczepionych w miejscach pracy. Jesteśmy gotowi na dialog i na deklaracje, że osoby niezaszczepione nie będą zwalniane, ale np. przesuwane na stanowiska, w których nie będzie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych pracowników oraz klientów – dodaje Prezes Hanna Mojsiuk.

Testy na covid dla pracowników - wiele pytań

Propozycja Ministra Adama Niedzielskiego wciąż pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi: - Co jeżeli pracownik odmówi wykonywania testów? Jakie konsekwencje mogą go spotkać? Jak często wykonywać testy? Jak wyglądać będzie ich refundacja? W zapowiedziach brakuje nam realnych narzędzi do egzekwowania informacji dotyczących szczepień czy testów – dodaje Prezes Hanna Mojsiuk. – Byłoby wiele łatwiej, gdyby pomysły dotyczące walki z pandemią na polu gospodarczym były konsultowane z przedsiębiorcami. Nam zależy na bezpieczeństwie naszych pracowników i klientów. Biznes jest zmęczony działaniami prowizorycznymi. Czas na konkrety. Możliwość sprawdzania testów jest małym kroczkiem do przodu, w sytuacji gdy pandemia rozpędza się sprintem – dodaje Hanna Mojsiuk.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza