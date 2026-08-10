Czy Niemcy mają wolne 15 sierpnia?
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Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym w Niemczech? Niemcy mają różne listy świąt wolnych od pracy w zależności od landu. Czy 15 sierpnia jest wolny w Berlinie? Sprawdź, gdzie w Niemczech 15 sierpnia to dzień wolny od pracy.
15 sierpnia - dzień wolny w Berlinie?
Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym w Berlinie? Nie, Berlin nie przewiduje 15 sierpnia jako dnia wolnego od pracy. W Berlinie jest 10 dni świątecznych, które są wolne od pracy i należą do nich:
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ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Berlin)
DNI WOLNE OD PRACY
DNI TYGODNIA
1 stycznia 2026 r.
czwartek
2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)
8 marca 2026 r.
niedziela
3. Wielki Piątek (Karfreitag)
3 kwietnia 2026 r.
piątek
4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)
6 kwietnia 2026 r.
poniedziałek
5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)
1 maja 2026 r.
piątek
6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)
14 maja 2026 r.
czwartek
7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)
25 maja 2026 r.
poniedziałek
8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)
3 października 2026 r.
sobota
9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)
25 grudnia 2026 r.
piątek
10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)
26 grudnia 2026 r.
sobota
15 sierpnia 2026 r. - dzień wolny w Niemczech
Mimo iż w Berlinie nie obchodzi się 15 sierpnia jako dnia wolnego od pracy, istnieją dwa landy przewidujące tego dnia wolne. Należą do nich: Saara (Saarland) oraz Bawaria (Bayern). W tych landach przewidziane są dodatkowe święta związane z katolicyzmem, stąd ustanowienie ich jako dnia wolnego.
ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saara)
DNI WOLNE OD PRACY
DNI TYGODNIA
1. Nowy Rok (Neujahr)
1 stycznia 2026 r.
czwartek
2. Wielki Piątek (Karfreitag)
3 kwietnia 2026 r.
piątek
3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)
6 kwietnia 2026 r.
poniedziałek
4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)
1 maja 2026 r.
piątek
5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)
14 maja 2026 r.
czwartek
6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)
25 maja 2026 r.
poniedziałek
7. Boże Ciało (Fronleichnam)
4 czerwca 2026 r.
czwartek
8. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)
15 sierpnia 2026 r.
sobota
9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)
3 października 2026 r.
sobota
10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)
1 listopada 2026 r.
niedziela
11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)
25 grudnia 2026 r.
piątek
12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)
26 grudnia 2026 r.
sobota
Saara ma 12 dni wolnych od pracy - 9 świąt uznawanych za wolne od pracy we wszystkich landach oraz 3 dodatkowe związane z katolicyzmem (Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny- 15 sierpnia 2026 r. i Wszystkich Świętych).
ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Bawaria)
DNI WOLNE OD PRACY
DNI TYGODNIA
1. Nowy Rok (Neujahr)
1 stycznia 2026 r.
czwartek
2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)
6 stycznia 2026 r.
wtorek
3. Wielki Piątek (Karfreitag)
3 kwietnia 2026 r.
piątek
4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)
6 kwietnia 2026 r.
poniedziałek
5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)
1 maja 2026 r.
piątek
6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)
14 maja 2026 r.
czwartek
7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)
25 maja 2026 r.
poniedziałek
8. Boże Ciało (Fronleichnam)
4 czerwca 2026 r.
czwartek
9. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)
15 sierpnia 2026 r.
sobota
10. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)
3 października 2026 r.
sobota
11. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)
1 listopada 2026 r.
niedziela
12. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)
25 grudnia 2026 r.
piątek
13. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)
26 grudnia 2026 r.
sobota
Natomiast w Bawarii jest aż 13 świąt - 9 ogólnokrajowych i 4 dodatkowe związane z katolicyzmem.
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