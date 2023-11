Grudzień 2023 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w tym miesiącu. Sprawdź kalendarz grudnia 2023 roku. Kiedy wypadają Święta Bożego Narodzenia? Kiedy w grudniu jest niedziela handlowa?

rozwiń >

Grudzień 2023 – kalendarz

Okazuje się, że w grudniu pracujemy najmniej. Oto kalendarz grudnia 2023 roku:

Grudzień 2023 kalendarz - dni wolne, święta, godziny pracy, niedziela handlowa Shutterstock

*na czerwono zaznaczone święta, na niebiesko niedziele handlowe

Niedziela handlowa w grudniu 2023

W grudniu 2023 roku niedziela handlowa występuje dwa razy – 17 i 24 grudnia. Wigilia jest więc jednocześnie niedzielą handlową. Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia są zawsze niedzielami handlowymi.

Ile dni ma grudzień 2023?

Grudzień zawsze liczy 31 dni, w tym roku mamy aż pięć pełnych weekendów (5 sobót i 5 niedziel). W 2023 r. w tym miesiącu piątek, sobota i niedziela występują po 5 razy, a pozostałe dni tygodnia – po cztery.

Grudzień 2023 - dni wolne od pracy, święta

Jak już wspomniano grudzień 2023 r. ma 5 pełnych weekendów, a więc 10 dni wolnych od pracy (2 dni weekendowe x 5). Dotyczy to oczywiście pracowników, dla których według harmonogramu czasu pracy to sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Niedziele są dniami wolnymi od pracy w świetle ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. Ponadto, ustawa ta przewiduje w tym miesiącu dwudniowe Święto Bożego Narodzenia:

Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia – 25 grudnia (poniedziałek), Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia – 26 grudnia (wtorek).

Dzień wolny w Wigilię?

W tym roku Święta Bożego Narodzenia wypadają więc w poniedziałek i wtorek, a więc mamy wtedy dni wolne. Niektórzy pracodawcy praktykują udzielanie dodatkowego dnia wolnego w Wigilię, ale w tym roku wypada ona w niedzielę, więc jest to z zasady dzień wolny od pracy. Pracodawca, który co roku przyznaje dzień wolny w Wigilię, może zdecydować o przyznaniu dnia wolnego w innym terminie, ale oczywiście jest to wyłącznie jego własna decyzja.

Ważne Reasumując, w grudniu 2023 roku jest aż 12 dni wolnych od pracy (10 dni weekendowych i 2 dni ustawowo wolne od pracy jako Pierwszy i Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Grudzień 2023 - godziny pracy, dni robocze

W grudniu 2023 roku są 4 pełne tygodnie pracy (5 dni roboczych x 4 = 20 dni roboczych) i 1 dodatkowy dzień roboczy (20 + 1 = 21). Jednak ze względu na występujące święta, należy odjąć 2 dni robocze. Pracownicy w ostatnim miesiącu tego roku przepracują więc 19 dni.

Jak obliczyć godziny pracy w grudniu? Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu pracy dokonuje się następujących obliczeń:

mnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, oraz dodanie iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, które wypadają od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy w grudniu 2023 r. oblicza się w ten sposób:

40 x 4 = 160

160 + (8 x 1) = 168

Ze względu na to, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 Kodeksu pracy), od otrzymanego wyniku odliczamy 16 godzin (8 godzin x 2).

168 – 16 = 152

W grudniu 2023 roku są 152 godziny pracy. Jest to, obok kwietnia, miesiąc z najmniejszą liczbą godzin pracy w całym 2023 roku. Natomiast najwięcej pracowaliśmy w marcu - aż 184 godziny czyli o 32 godziny (4 dni robocze) dłużej niż w grudniu. Miesiąc wcześniej czyli w listopadzie do przepracowania była podobna liczba godzin pracy – 160 czyli jeden dzień roboczy więcej. Najmniej godzin pracy w kwietniu i grudniu 2023 roku wynika z obecności w tych miesiącach Wielkanocy oraz Świąt Bożego Narodzenia.



Wymiar czasu pracy Grudzień 2023 dni robocze 19 godziny pracy 152 dni wolne od pracy 12