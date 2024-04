120 mln zł z ZUS dla firm na poprawę BHP - kto może trzymać dofinansowanie? Ile pieniędzy z ZUS można uzyskać? Ile razy można ubiegać się o środki na poprawę warunków pracy w firmie?

Dofinansowanie na poprawę BHP w firmie

Zainteresowanie firm jest, co roku większe. Na tegoroczny konkurs wpłynęło od firm ponad 5 tys. wniosków na konkurs o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy i zmniejszających oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. To nic dziwnego skoro do podziału jest 120 mln złotych.

Jaka kwota dofinansowania na poprawę BHP?

Każda z firm może uzyskać dofinansowanie aż do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. W ubiegłym 2023 roku w konkursie wystartowało 328 firm z Dolnego.

- Przez specjalnie przez nas przygotowaną stronę prewencja.zus.pl wpłynęło ponad 5 tys. wniosków, liczba wniosków jest zbliżona do ilości z ubiegłego roku – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy XZUS na Dolnym Śląsku. - Na konkurs przeznaczyliśmy już nie 100 mln zł jak w ubiegłym roku, a 120 mln zł. Przy czym minimalna wysokość dofinansowania, o którą będzie można się ubiegać, wynosi 10 tys. zł – dodaje.

Konkurs BHP - jakie projekty wybiera ZUS?

Rzeczniczka wyjaśnia, że ZUS wspólnie z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wybiorą projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

- Projekty zgłaszane do Konkursu mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oświetlenia miejsca i stanowiska pracy, wentylacji powietrza, a także służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, czy też środków ochrony indywidualnej – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Dofinansowanie do bhp - wymagania

Wnioskodawca musi spełnić wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Firmy mogą starać się o dofinansowanie nie częściej niż raz na trzy lata. W tym roku wnioski można było składać do 27 marca.

Pieniądze z ZUS na poprawę BHP - dla kogo?

Każdego toku do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, który spełnią łącznie określone kryteria. Wnioskujący, może otrzymać środki z programu nie częściej niż raz na 3 lata, dlatego o dofinansowanie nie może ubiegać się płatnik, który otrzymał taką dotację przed upływem 3 lat: