Szkła kontaktowe, monitor ekranowy, podnóżek, mysz, klawiatura, krzesło - duże zmiany od 17 listopada 2023

PRACA Z LAPTOPEM JEŻELI POWYŻEJ 4H NA DOBĘ - nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy – co oznacza, że stosuje się te przepisy np. do laptopów, jeśli są przeznaczone do pracy na danym stanowisku pracy przez co najmniej 4 godziny na dobę.