Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy: Od robotów do Internetu rzeczy

ZUS podał, że w 2022 r. aż 132 tys. osób skorzystało na odraczaniu emerytury. Co to w praktyce oznacza? Tak zwaną ulgę dla seniora, której celem jest zachęta do wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym. Dodatkowe składki na koncie emerytalnym i późniejsze przejście na emeryturę skutkują wyższym świadczeniem pobieranym do końca życia. Można powiedzieć: dłuższa praca, wyższa płaca.