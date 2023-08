W pracy można pić piwo! Ale nie byle jakie

Czy piwo można pić w miejscu lub w czasie pracy – takie pytanie zadaje sobie niejeden pracownik, zwłaszcza podczas upałów, których fala przetacza się latem przez Polskę. Gorąco staje się wtedy nieznośne, zwłaszcza podczas pracy, a zimne piwo to przecież doskonały napój chłodzący. Co przepisy mówią o tym, czy wolno pić piwo w pracy, a jeśli tak – to jakie? Wyjaśniamy.

Reklama