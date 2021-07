Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna legitymować się nie tylko właściwymi kwalifikacjami merytorycznymi, ale również stanem zdrowia umożliwiającym wykonywanie przyszłych obowiązków. W typowych przypadkach weryfikacja osoby przyjmowanej do pracy jest przeprowadzana w ramach pracowniczych profilaktycznych badań lekarskich. Nie są to jednak badania wystarczające w przypadku osób podejmujących pracę, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Niezbędna jest wówczas dodatkowa weryfikacja w zakresie stanu zdrowia - w ramach badań sanitarno-epidemiologicznych.

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Oferując wolne stanowisko pracy oraz zatrudniając osobę ubiegającą się o posadę, każdy pracodawca stara się dokonać najbardziej optymalnego wyboru. W szczególności uwzględniane są szeroko rozumiane kwalifikacje merytoryczne - wykształcenie, kwalifikacje dodatkowo zdobyte w ramach różnych form kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również szczególne uprawnienia niezbędne do wykonywania danej pracy. Jednak nawet w wypadku, gdy kandydat do pracy bardzo dobrze rokuje w kontekście ilości i jakości wykonywanych w przyszłości obowiązków, nie ma jeszcze gwarancji, że zostanie ostatecznie zatrudniony. Ponieważ obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o zdrowie i życie pracowników, co wiąże się z realizacją wielu obowiązków dotyczących profilaktycznej ochrony zdrowia, dopuszczenie do pracy wyłącznie na podstawie procesu rekrutacyjnego oraz przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp nie będzie postępowaniem prawidłowym. Należy pamiętać, że zarówno osoba ubiegająca się o zatrudnienie, jak i pracownik muszą legitymować się właściwym stanem zdrowia, który umożliwi realizację pracy nie tylko o właściwej wydajności oraz jakości, ale również bez ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego zatrudnionego oraz współpracowników - a często i osób spoza zakładu pracy.

ZAPAMIĘTAJ!

Osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom profilaktycznym realizowanym na podstawie art 229 k.p. oraz przepisów szczegółowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dodatkowa weryfikacja zdrowotna

Nie w każdym jednak przypadku uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy, wydanego w ramach pracowniczych badań profilaktycznych, o których mowa wyżej, będzie wystarczające w kontekście możliwości dopuszczenia pracownika do pracy. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku niektórych zawodów lub specjalności konieczna jest szersza, a ściślej mówiąc - dodatkowa weryfikacja zdrowotna pracownika realizowana w ramach badań sanitarno-epidemiologicznych.

WAŻNE

Obowiązek wykonywania badań sanitarno-epidemiologicznych regulują przepisy rozdziału 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zaś w stosunku do osób zatrudnionych przy pracach wymagających stykania się z żywnością także przepisy ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

