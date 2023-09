Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to koncepcja technologiczna polegająca na połączeniu różnych urządzeń i przedmiotów za pomocą internetu, co umożliwia im komunikację i wymianę danych między sobą.

Głównym celem Internetu rzeczy jest uczynienie naszego codziennego życia bardziej efektywnym, wygodnym i zautomatyzowanym poprzez umożliwienie urządzeniom gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji bez konieczności bezpośredniej ingerencji człowieka.

Oto kilka kluczowych cech i aspektów związanych z Internetem rzeczy:

Połączenie urządzeń: W ramach IoT różne rodzaje urządzeń, takie jak smartfony, sprzęt AGD, czujniki, samochody, lampy, kamery, czy nawet ubrania mogą być połączone ze sobą za pomocą sieci internetowej.

Sensory i czujniki: IoT wykorzystuje sensory i czujniki, które zbierają dane o otaczającym środowisku, takie jak temperatura, wilgotność, poziom światła, lokalizacja geograficzna itp.

Automatyzacja: IoT pozwala na automatyzację różnych procesów i czynności. Na przykład, można zaprogramować inteligentny dom, aby samoczynnie regulować temperaturę, oświetlenie i bezpieczeństwo.

Analiza danych: Dzięki zbieranym danym IoT umożliwia analizę i wykorzystanie informacji w celu podejmowania lepszych decyzji, zarówno w sferze biznesowej, jak i życia codziennego.

Przykłady zastosowań: IoT ma wiele praktycznych zastosowań, takich jak zarządzanie infrastrukturą miejską, monitorowanie stanu zdrowia, inteligentne rolnictwo, logistyka, przemysł, energetyka, transport i wiele innych dziedzin.

Bezpieczeństwo: Jednym z wyzwań związanych z IoT jest zagadnienie bezpieczeństwa danych i prywatności, ponieważ wiele urządzeń jest podłączonych do sieci i wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed cyberatakami.

Podsumowując, Internet rzeczy ma potencjał do rewolucji w wielu dziedzinach, przynosząc korzyści zwiększenia efektywności, oszczędności energii, ułatwienia życia codziennego i tworzenia nowych modeli biznesowych. Jednak jednocześnie niesie ze sobą wyzwania związane z prywatnością, bezpieczeństwem i zarządzaniem ogromnymi ilościami danych.