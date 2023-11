Zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, renta socjalna – dyżury telefoniczne ekspertów ZUS i darmowe szkolenia po 20 listopada

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim poinformowała o trzech dyżurach telefonicznych ekspertów ZUS oraz o dwóch darmowych webinariach, które odbędą się w dniach 20-24 listopada 2023 r.

Dyżury telefoniczne ekspertów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na kolejne dyżury telefoniczne, w trakcie których będzie można zapytać ekspertów o zasiłki, świadczenie przedemerytalne, rentę socjalną, czy o zasady udzielania pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



Na pytania o zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne eksperci ZUS będą odpowiadać:

20 listopada w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42,

21 listopada w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 i w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04,

22 listopada w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 494 70 44.



Dyżur dotyczący świadczenia przedemerytalnego odbędzie się 22 listopada. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 26 będzie można dowiedzieć się jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o to świadczenie, a także czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może pracować i ile może zarobić, aby nie stracić świadczenia.





O zasady udzielania pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS będzie można zapytać ekspertów 23 listopada w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 45.



Z kolei 24 listopada w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 eksperci będą udzielać informacji na temat renty socjalnej.

Autopromocja

Bezpłatne webinaria ZUS

ZUS prowadzi także zapisy na dwa bezpłatne szkolenia online. Szkolenie pod nazwą „Zasiłek macierzyński – ustalanie prawa oraz okresu jego wypłaty” odbędzie się 21 listopada o godz. 10.00. Zapisy przyjmowane są do 19 listopada pod adresem szkolenia_bydgoszcz@zus.pl.



Z kolei 22 listopada o godz. 9.00 odbędzie się webinarium „Renta socjalna”. Zapisy na to szkolenie przyjmowane są do 21 listopada pod adresem sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl.