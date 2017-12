Płaca minimalna w 2018 r. i jej wpływ na inne świadczenia

Wyższa płaca minimalna w 2018 roku oznacza także wzrost takich świadczeń pracowniczych, jak odprawa z tytułu zwolnień grupowych czy dodatek za pracę w porze nocnej.

Od 2018 roku płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w stosunku do 2017 roku i wyniesie 2 100 zł. Pracownik otrzymujący tylko pensję minimalną w przyszłym roku dostanie więc na rękę około 1 530 zł, bowiem od wynagrodzenia pracownika pracodawca, jak i sam zatrudniony muszą opłacić składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne i na Fundusz Pracy, a także odliczyć podatek dochodowy.

reklama reklama

Podwyżka płacy minimalnej ma też wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w nocy

Od najniższej krajowej zależy między innymi dodatek za pracę w godzinach nocnych. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w porze nocnej, a wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek wylicza się więc na dany miesiąc, dzieląc pensje minimalną przez obowiązujący wymiar czasu pracy dla pełnego etatu. Przykładowo: W styczniu 2017 roku stawka wyniesie 2,5 zł [(2 100 zł : 168 godzin) × 20%].

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Za czas gotowości do pracy i przestój

Podwyższeniu ulegnie także przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, ale nie mógł tego zrobić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Za czas gotowości do pracy i przestój pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli nie zostało to ustalone przy określaniu warunków pracy, zatrudniony za przestój otrzyma 60 proc. wynagrodzenia. W obydwu przypadkach wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż pensja minimalna za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Podobnie jest w przypadku wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy - w 2018 roku nie może być niższe niż 2 100 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną.

Odszkodowanie za mobbing

Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminację czy mobbing także w 2018 roku nie może wynieść mniej niż 2 100 zł.

Odprawa

Od 2018 roku zwiększy się też odprawa z tytułu zwolnień grupowych, ponieważ nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2018 roku chodzi o kwotę 31 500 zł. Natomiast osoba na praktyce absolwenckiej w przyszłym roku zarobi maksymalnie 4 200 zł (2-krotność płacy minimalnej).

Zasiłek chorobowy

Z kolei minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie będzie niższa niż 1 812,1 zł (2100 zł minus 13,71% - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika).

Mały ZUS

Także wymiar składek, w tym dla niektórych zleceniobiorców zależy od wynagrodzenia minimalnego. Do grupy tej należą także przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki do ZUS, które stanowią 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę - w 2018 roku podstawa ta wyniesie 630 zł, a poszczególne składki:

emerytalna 19,52% - 122,98 zł,

rentowa 8% - 50,4 zł,

chorobowa 2,45% - 15,43 zł,

wypadkowa 1,8% - 11,34 zł.

W sumie daje to kwotę 200,15 zł.

Kwoty wolne od potrąceń

Najniższe krajowe wynagrodzenie ma także wpływ na kwoty wolne od potrąceń, które ustala się od minimalnego wynagrodzenia za pracę netto. W 2018 roku z wynagrodzenia pracownika będzie można potrącić do kwoty:

1 530 zł, czyli 100% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń niealimentacyjnych;

1 147,5 zł - 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

1 377 zł - 90% minimalnego wynagrodzenia w przypadku kar pieniężnych.

Od tych kwot trzeba jeszcze odjąć obciążenia składkowo-podatkowe.