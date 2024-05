Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia w Polsce w 2024 roku?

W Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w 2024 roku. Od stycznia wynosi 4 242 zł brutto, a od lipca będzie wynosić – 4 300 zł brutto. Ale czy premia pracownicza może uzupełnić wysokość wynagrodzenia do minimalnej płacy?

Płaca minimalna to najniższa kwota, którą pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Wypłata wynagrodzenia poniżej tej kwoty stanowi naruszenie praw pracowniczych. Czy jednak możliwe jest, że pracodawca dopełnia obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia poprzez dodanie premii do wynagrodzenia za pracę? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Wynagrodzenie a premia

Wynagrodzenie za pracę (zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu) nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym w umowie o pracę. Pracodawca ma swobodę w zakresie systemu naliczania wynagrodzenia dla swoich pracowników. Dlatego premia pracownicza może uzupełnić wysokość wynagrodzenia do minimalnej płacy.

Co można uzupełnić premią?

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kwestię ustalenia, jakimi składnikami można uzupełnić różnicę między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym, reguluje przepis zawarty w art. 6 ust. 4 i 5. Według tych przepisów, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem:

nagrody jubileuszowej,

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Premia pracownicza może uzupełnić wynagrodzenie do minimalnej wysokości płacy. Pracodawcy mają pewną swobodę w ustalaniu składników wynagrodzenia, ale istnieją pewne wyjątki, których nie można uwzględnić przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia.