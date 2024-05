Ubezpieczenie zdrowotne w KRUS. Dla kogo, ile wynosi składka i kto musi ją opłacać?

Mimo spełnienia warunków do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, nie oznacza to automatycznego korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Osoba zainteresowana musi zgłosić się do ubezpieczenia w ciągu 14 dni, jeśli jest rolnikiem lub domownikiem. Dla członków rodziny rolnika, domownika oraz emeryta lub rencisty, termin wynosi 7 dni. Do zgłoszenia używa się specjalnego druku "Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego".

Ubezpieczenie w KRUS

Wysokość składki zdrowotnej i termin płatności

Nie każda osoba ubezpieczona w KRUS może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie podlegają mu osoby pobierające rentę strukturalną, osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, ale dalej kontynuują ubezpieczenie rolnicze na funduszu emerytalno-rentowym oraz osoby, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i jednocześnie wykonują umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub pełnią funkcję w radzie nadzorczej, jeżeli przychód w rozliczeniu miesięcznym z tego tytułu nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Ubezpieczenie w KRUS

Obowiązkowo ubezpieczeniu w KRUS podlegają:

Rolnicy : Osoby prowadzące działalność rolniczą na własny rachunek, zamieszkujące na terytorium Polski i posiadające co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Domownicy rolników: Osoby bliskie rolnikowi, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego. Domownicy muszą mieć ukończone 16 lat i nie mogą być związani z rolnikiem stosunkiem pracy.

Kto nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS?

Osoby pobierające rentę strukturalną: Osoby, które otrzymują rentę z tytułu strukturalnych zmian w rolnictwie.

Osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej: Jeśli ktoś zakończył działalność rolniczą, ale nadal kontynuuje ubezpieczenie rolnicze na funduszu emerytalno-rentowym, nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS.

Ubezpieczenie dobrowolne w KRUS:

Osoby, które nie spełniają warunków do obowiązkowego ubezpieczenia, ale działalność rolnicza stanowi dla nich stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS.

Wysokość składki zdrowotnej i termin płatności

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna, czyli opłacana za cały miesiąc. Jej wymiar w gospodarstwach rolnych to 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. W działach specjalnych produkcji rolnej – składka za rolnika i domownika to 9 proc. od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opłacanie składek

Składki zdrowotne opłacane są z budżetu państwa, gdy gospodarstwo rolne jest poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych. A także opłaca je rolnik, jeżeli: gospodarstwo rolne zajmuje powierzchnię 6 i więcej hektarów przeliczeniowych.

Rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach, otrzymują z KRUS przekazy z wymiarem należnych składek. Rolnicy prowadzący działalność rolniczą w działach specjalnych produkcji rolnej sami opłacają należne składki na konto bankowe właściwej jednostki organizacyjnej KRUS.