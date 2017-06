Rozliczenie podróży krajowej połączonej z podróżą zagraniczną

Jak rozliczyć podróż krajową, która jest połączona z podróżą zagraniczną

W firmie podróże służbowe pracowników rozliczamy według rozporządzenia dla sfery budżetowej. Wysyłamy jednego z naszych pracowników w zagraniczną delegację. Stałym miejscem wykonywania przez niego pracy jest Lublin i w tym miejscu rozpoczyna się jego podróż służbowa. Pracownik musi dojechać na lotnisko w Warszawie, skąd ma wylot do Berlina, gdzie będzie przebywał cały tydzień. Jest to jedna podróż służbowa (krajowa i zagraniczna). Czy odcinki podróży krajowej Lublin–Warszawa i Warszawa–Lublin (łącznie 6 godzin podróży) powinniśmy traktować jak podróż służbową krajową dłuższą niż dobę (zaliczając do długości tej podróży również pobyt za granicą), czy nie dłuższą niż dobę (zaliczając do tej podróży wyłącznie delegację krajową) – pyta Czytelnik z Lublina.

Według stanowiska resortu pracy i GIP każdy odcinek podróży służbowej należy traktować (i tym samym rozliczać) oddzielnie. Zatem za odbycie podróży krajowej, która trwała 6 godzin, Państwa pracownikowi nie przysługuje dieta.

W przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu z przejazdem na obszarze Polski odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące podróży krajowej. Zatem należność z tytułu diet za podróż krajową oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego (§ 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych).

Diety za służbową podróż krajową

Długość służbowej podróży krajowej nie dłuższa niż doba dłuższa niż doba mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety za niepełną, ale rozpoczętą dobę: ● do 8 godzin - przysługuje 50% diety, ● ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

W przypadku odbywania podróży krajowej poprzedzającej podróż zagraniczną trudno uznać, że mamy do czynienia z powrotem z podróży krajowej po wykonaniu zadania. Podróż krajową kończy bowiem dopiero odcinek podróży krajowej następujący po podróży zagranicznej. Ponadto pracownik zazwyczaj otrzymuje jedno polecenie odbycia podróży służbowej na wszystkie jej odcinki, bez względu na rodzaj delegacji (krajowa czy zagraniczna). Jednak inne stanowisko w tej kwestii zajmuje resort pracy. Jego zdaniem odcinki podróży krajowej - odpowiednio poprzedzający moment rozpoczęcia podróży zagranicznej i odbywany po przekroczeniu granicy polskiej w drodze powrotnej należałoby traktować rozdzielnie. Oznaczałoby to, że czas tych podróży nie podlegałby sumowaniu. Rozpoczęcie podróży zagranicznej w chwili przekroczenia granicy polskiej, w ocenie Ministerstwa, oznacza przerwanie czasu trwania podróży krajowej.